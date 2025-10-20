白石麻衣、平成ギャルに大変身 メイク動画にファン歓喜「ギャルまいやん優勝してる」「ほほすっぴんも美しすぎる」
俳優の白石麻衣（33）が20日までに、自身のYouTubeチャンネル「my channel」を更新し、平成ギャルメイクを公開した。
【動画】ガチ再現！平成ギャルに大変身した白石麻衣
白石は「【平成ギャル】あの頃の“盛れる”を取り戻す！【リバイバル】」と題し、「平成の懐かしギャルメイクを再現してみた」というメイク動画を公開。濃いアイシャドウや、束感つけま、粘膜白ハイライト、金髪ウィッグなど、メイクのポイントを紹介しつつ、平成のギャルメイクを仕上げていった。最後には平成ギャル姿でプリクラも撮影し、白石もハイテンションになっていた。
白石の平成ギャル姿にファンからは「やばい、あの頃の白石麻衣すぎる」「乃木坂初期のまいやん思い出した」「ギャルまいやん優勝してる」「まいやんメイク前もメイク後もどっちもめっちゃかわいすぎる」「初っ端のほほすっぴんまいやんも美しすぎる」「メイク前のまいやん綺麗すぎて見惚れるやばい」などの反響が寄せられた。
