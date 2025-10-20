◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ-マリナーズ(日本時間20日、ロジャースセンター)

MLBではドジャースがナ・リーグチャンピオンとなり、ワールドシリーズ進出を決めました。一方、ア・リーグでは出場権をめぐって熱戦が続いています。

ア・リーグのリーグ優勝決定シリーズは、地区優勝を果たし勝率でもトップ2となっていた第1シード・ブルージェイズと、第2シード・マリナーズによる対戦に。第4戦まではそれぞれが敵地で勝利し、2勝2敗とします。日本時間18日に行われた第5戦では、マリナーズが中盤に逆転を許すも、終盤に満塁弾などで再び勝ち越しての勝利。本拠地でワールドシリーズ進出へ王手をかけました。

マリナーズはここまでリーグ優勝決定シリーズを突破したことがなく、あと1勝に迫った球団初の快挙に期待がかかっています。中でも注目なのは、今季60HRを放ち本塁打王となったカル・ローリー選手。この本塁打数は、キャッチャー歴代、スイッチヒッター歴代、さらに球団記録を塗り替える数字となっており、125打点で打点王も獲得しました。この勢いはプレーオフの舞台でも健在。すでに4HRを放ち、勝利に貢献しています。

対するブルージェイズの注目は、先発登板が見込まれているトレイ・イェサベージ投手。22歳右腕であるイェサベージ投手のメジャーでの登板経験は、いまだ5登板となっています。それでもポストシーズンではそのうちの2登板をこなし、ヤンキースと戦った地区シリーズでも5と1/3回を無安打に抑える好投。指揮官も「まだ22歳だという事実を忘れてしまう」と、その投球や度胸を称賛しました。さらにブルペンにはクリス・バジット投手やエリック・ラウアー投手など頼れるリリーバーも待機。ブルージェイズは強力打線も擁しており、逆王手と持ち込めるか注目です。