エールディヴィジ第9節、ヘラクレスとフェイエノールトの一戦は0-7と首位フェイエノールト圧勝という結果に終わった。大勝を導いたのは、リーグ得点ランキングトップを走る日本代表FW上田綺世だ。



上田は開始早々の7分に相手のミスを突き、右足で幸先よく先制点を奪うと、33分に右サイドボックス内からのアニス・ハジ・ムサの低いクロスに合わせてワンタッチゴール。さらに38分、左サイドからのクロスが相手に当たって上田の足元に。これを左足で決め、前半だけでハットトリックを達成した。





これで9戦11発と、脅威のペースで得点を重ねる上田。早くもリーグ戦二桁ゴールを達成し、得点ランク2位のコーエン・コストンズ（ズヴォレ）との差を6まで広げてみせた。ロビン・ファン・ペルシー監督は上田を前半だけでサイル・ラリンと交代。温存することにも成功している。先日の代表戦でも2ゴールと、出れば得点する絶好調ぶりを見せつける上田。今季はどこまで得点記録を伸ばすことになるのだろうか。