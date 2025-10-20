もう止まらない！ 上田綺世が前半だけでハットトリックの大暴れ 9戦11発でフェイエの7発大勝導く
エールディヴィジ第9節、ヘラクレスとフェイエノールトの一戦は0-7と首位フェイエノールト圧勝という結果に終わった。大勝を導いたのは、リーグ得点ランキングトップを走る日本代表FW上田綺世だ。
上田は開始早々の7分に相手のミスを突き、右足で幸先よく先制点を奪うと、33分に右サイドボックス内からのアニス・ハジ・ムサの低いクロスに合わせてワンタッチゴール。さらに38分、左サイドからのクロスが相手に当たって上田の足元に。これを左足で決め、前半だけでハットトリックを達成した。
ロビン・ファン・ペルシー監督は上田を前半だけでサイル・ラリンと交代。温存することにも成功している。
先日の代表戦でも2ゴールと、出れば得点する絶好調ぶりを見せつける上田。今季はどこまで得点記録を伸ばすことになるのだろうか。
#上田綺世 が止まらない— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) October 19, 2025
