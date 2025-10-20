

今回の東京のセレクションの変化から何が読み取れるか（筆者撮影）

【画像】三つ星、二つ星･･･それぞれの内訳は？

9月25日、「ミシュランガイド東京 2026」レストランのセレクションが発表された。

掲載軒数は526軒で昨年より19軒増。ミシュランガイドが欧米以外で初めて日本に上陸した2007年以来19年、ミシュランは掲載軒数を増やすことで紹介するレストランの裾野を広げてきた。

一方、東京ではここ数年「星の獲得が難しくなった」という話を多く耳にする。約10年前と比べ二つ星は半減、一つ星の軒数もここ数年は年を追うごとに漸減気味だ。いったい何が起きているのだろうか。

「開業7カ月で二つ星」を得た店の三つ星昇格

2026年の東京のレストランのセレクションでは、1軒が三つ星に、3軒が二つ星に昇格した。

三つ星に昇格した日本料理店「明寂」。中村英利氏が22年に開業した日本料理店で、開業7カ月でいきなり二つ星を獲得して話題になった。今回の三つ星昇格はそれからわずか3年だ。京都宮津湾から取り寄せる海底湧水を用い、水を通して自然への敬意を感じさせる料理が、人々の心をとらえてきた。

三つ星は12軒。26年に三つ星を獲得した12軒のうち、「カンテサンス」「ジョエル・ロブション」「かんだ」は19年連続の三つ星を維持している。

一つ星には新たに14軒が、持続可能なガストロノミーを意識し活動している店を顕彰する「ミシュラングリーンスター」には、13軒が選ばれた。



9月25日、「ミシュランガイド東京 2026」レストランのセレクションが発表された（筆者撮影）

25年版から新設されたカテゴリー「クリエイティブ」。スイーツをコース形式で提供する店が選出されている。

昨年は「山」（一つ星）と「ハルカ ムロオカ」（セレクテッド）の2軒だったのが、26年には新たに「ばんばくん」「九九九（くくく）」「サイカ」「ヴェール（VERT）」の4軒（いずれもセレクテッド）が加わった。なかでも「九九九」は和菓子、「ヴェール」はお菓子よりは日本茶が主体で、甘味は和菓子と西洋系のスイーツの両方を提供している。

日本茶といえば京都でも、東京と同様に和菓子やスイーツをコースで出す店が増えており、近い将来、京都・大阪版でもこれらの店がセレクションに入ってくる可能性は高いだろう。

現在、ミシュランガイド公式サイトの東京のレストラン検索の項目に「評価」や「料理カテゴリー」と並んで「利用シーン」が設定されている。こちらはまだ世界すべての都市に設定されているわけではなさそうだ。

注目すべきはその中にある「ソロダイニング」。つまり「おひとりさまに適した店」だ。「おひとりさま」が、いよいよミシュランガイドでも市民権を得たかという感を強くする。

そして東京のセレクションの「ソロダイニング」率が突出しているのが目を引く。その数526軒のうち315軒で全体の59％。

ためしに、他国の都市の「ソロダイニング」率も見てみた。やはり日本の「おひとりさま」ダイニング率は際立っていて、たとえばイギリス・ロンドンの場合349軒中22軒（6％）、お隣の韓国・ソウルでも195軒中52軒（26％）ほどだ。

人気漫画『孤独のグルメ』が人気の近年の風潮を見るまでもなく、日本では寿司や蕎麦、天ぷら、ラーメンなど一人で味わうカテゴリーで高く評価されている店は多い。「ソロダイニング」の設定は、そのことを軒数でも実感させる。

星の位置づけのおさらい

ミシュランガイドの星の位置づけは次のとおり。

三つ星：そのために旅行する価値のある卓越した料理

二つ星：遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理

一つ星：近くに訪れたら行く価値のある優れた料理

ビブグルマン：価格以上の満足感が得られる料理



（画像：日本ミシュランタイヤ）

日本では2024年版から始まった「セレクテッド」。一般的に「星はつかないけれどもお薦めの店」という認識をされている。公式サイトには「より多くのおすすめレストランを紹介したいと考え、セレクテッドレストランが加わりました」とあり、セレクテッドから一つ星に移行した場合は「プロモーテッド」と記載される。

今年は新たに38軒が選出されて計252軒。開始3年ですでに、一つ星から三つ星まですべて足した軒数よりも多い。セレクテッドの設定は他の都市にもあるが、東京のクオリティは全体的に高く、海外であれば一つ星であるような店もセレクテッドに入っていると思うことが東京ではよくある。

ここで、今回の東京のセレクションの変化から何が読み取れるか、一歩引いて全体像から見てみたい。

東京ではここ数年「星の獲得が難しくなった」という話を多く耳にする。それもそのはず、「10周年」と記されたいまから約10年前（17年）には54軒あった二つ星が現在は26軒と半減、一つ星の軒数もここ数年は年を追うごとに漸減気味だからだ。

セレクテッドに掲載されたレストランのシェフからは、以前よりハードルが上がった感のある一つ星・二つ星になかなか手が届かないという声を聞く。特にイタリアンではその嘆きが深く、東京都内に約7000軒ある（25年10月現在「食べログ」東京都全域で「イタリアン」カテゴリーに掲載の軒数）イタリア料理店の中でミシュランガイドに掲載されているのは51軒、星つきの店はわずか6軒しかない。

「星は以前より確実に取りづらくなっている」というのは、シェフをはじめ、東京のレストラン事情を知る人たちの共通認識だ。

恵まれている環境だからこそ、星を取るのが難しい

東京で星を獲得するのがなぜ難しいのか。今年新たに一つ星を獲得したフランス料理店「マージ（mærge）」のシェフ、柴田秀之氏は「東京では星を取るのに2つの異なる能力が必要になってきたからです」と、次のように述べる。



今年新たに一つ星を獲得したフランス料理店「マージ（mærge）」の店内（筆者撮影）

「東京でレストランをやり続けるのは本当に難しくなりました。レストランをやり続けることとおいしい料理を作ることは、水泳とやり投げくらい違う能力が必要です。かつてはおいしい料理を作ること＝（イコール）良いレストランだったのですが、東京ではここ7〜8年で両者がまったく別のものになり、そしてその両方が求められていると感じています。

料理を作る環境が世界で一番恵まれているのは間違いなく東京だと思います。適切に処理された食材がちゃんと時間通りに届く、そんな都市は世界でまれです。ただし東京は競合が多く、極端に図抜けていないと星は取れません。

そしてその中で二つ星、三つ星とさらに上を目指すには、自分の店が旅の目的地になることが必要だと思っています。『そのために旅行する価値のある』、つまり『ぶっちぎりにおいしい』ではなくたとえば浅草寺のような観光名所。変わっていく時代に合わせて、僕たちも変わらなければいけない。挑戦者であり続けることが重要だと思っています」



今年新たに一つ星を獲得したフランス料理店「マージ（mærge）」にて。店名はフランス語の「額縁・余白」と英語の「合わさる」を重ねた造語だ（筆者撮影）

東京は交通網が整備され、海外のゲストも多くは航空機で東京に降り立つ。流通システムは効率的に機能し、食材は豊富で、料理を彩る四季がある。日本にいると当たり前のこれらも、海外ではそのいずれか、あるいはいずれも望めないことが多い。

だから海外から見ると、東京は相対的にはレストランを営業する環境としては恵まれた要素が多く、だからこそより良いレストランがひしめいているともいえる。

来年はミシュランガイドが東京でセレクションを発表して20年となる。節目を迎える来年に、また新たな視点でのミシュランガイドによる「おすすめの店」が、きっと見られるに違いない。

（星野 うずら ： レストランジャーナリスト）