久保建英、日本代表帰りで試合欠場…レアル・ソシエダ監督が説明 「不快感があるような仕草」

日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダが不調だ。

昨シーズンは11位と低迷し、セルヒオ・フランシスコ新監督体制となった今シーズンも開幕から低迷している。

暫定最下位で迎えた19日の第9節セルタ戦は1-1の引き分けとなった。ソシエダはボール保持率59％、シュート17本を放つも、勝てず。

それでも、ソシエダは最下位ジローナ、19位オビエドと同じ勝点6ながら、18位に浮上した。

久保はこの試合を欠場している。

彼は9月に行われた日本代表のメキシコ戦で足首を負傷して以降、その影響が続いている。今月14日のブラジル戦では先発から54分プレーしたが、足首の状態はまだ万全ではないようだ。

『AS』によれば、セルヒオ・フランシスコ監督は、久保が週末のセビージャ戦に間に合うかと聞かれるとこう答えたそう。

「彼が土曜に不快感があるような仕草をまた見せたのは事実だ。そのために（遠征には帯同させずに）残すことにした。

今週どうなるかを見ていく。もうすぐセビージャ戦がある。私は彼が出場できると信じているが、様子を見る」

大事をとって、セルタ戦では温存したようだ。

久保は25日に行われるセビージャ戦で復帰できるだろうか。