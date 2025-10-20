◆高校野球◇秋季全道大会 第６日 ▽準決勝 立命館慶祥１−８白樺学園＝７回コールド＝（１９日・大和ハウスプレミストドーム）

準決勝２試合が行われた。白樺学園は、８―１の７回コールドで立命館慶祥を下し、６年ぶりの決勝進出。１番・横田晃大中堅手（１年）が２安打１打点で打線をけん引した。北照は、７―０の７回コールドで旭川実に完勝。エース右腕の島田爽介（２年）が３試合連続完投となる７回完封勝利を挙げ、１３年ぶりの決勝進出を決めた。センバツ出場一般枠「１」を懸けた決勝は、２０日に行われる。

＊＊＊＊

白樺学園打線が目覚めた。準々決勝までの２試合で３得点だったが、この日は１回無死から１番・横田が右前打で出塁し、「あのライト前で勇気づいた」と亀田直紀監督（３８）。リードオフマンの一打が２回以降の打線爆発につながった。

横田は、準々決勝までの２試合で６打数１安打。休養日は朝、夜の自主練習、夕方の指名選手による練習も含めてほとんどの時間を打撃に充てた。「指導者が粘り強く教えてくれた。結果を出したかった」とバットを振り込み、ポイントの位置などを修正。３回には無死二塁から適時二塁打を放ち、今大会初打点もマークした。

チームは、亀田監督の立正大時代の後輩で元ＤｅＮＡ・赤堀大智氏（３８）から定期的に打撃指導を受けている。月に１回程度の指導ではあるが、「打席での待ち方とか練習のアプローチの仕方とかが変わってきている」と指揮官。今大会期間中も動画を送ってアドバイスを受ける選手もおり、１年生中心の打線ながらこの日は１２安打を放ってみせた。

今秋は地区から５試合でわずか２失点。投手陣は盤石で、決勝でも攻撃がカギになりそうだ。横田は「とにかく塁に出て、打線を勢いづけたい」。６年ぶりの全道制覇へ、北照の好投手を攻略してみせる。（島山 知房）