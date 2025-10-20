◆女子プロゴルフツアー 富士通レディース 最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

プロ１１年目の木村彩子（２９）＝コンフェックス＝が３年ぶりとなる２勝目を挙げた。首位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで制した。初日４４位の出遅れから猛チャージを重ね、優勝賞金１８００万円を獲得した。

木村の父・東吾さん（６２）は娘の優勝を見届け「うまくいかず苦しい時もあったと思うけど、自分で乗り越えて、勝ててよかった」と祝福した。父は移動の飛行機の手配などマネジメントを担当。母・美保さんは遠征先に炊飯器を持参し、おにぎりを手作り。早朝に競技スタートする日は、深夜２時起きで娘の好物・しば漬けや明太子を入れて握る。木村は「日頃のサポートに感謝したい」と感慨深げだった。

大阪出身の父はプロ野球・巨人ファンだが、木村は母とともに熱烈な阪神ファンだ。推しは盗塁王６回の近本光司外野手（３０）。今大会第２日の１７日にクライマックスシリーズ突破を決めた雄姿をリアルタイムで見届けられなかったが「うれしいです」と笑顔を見せた。３連勝で日本シリーズ進出を決めた猛虎の勢いそのままに、自身も２日目から猛チャージで頂点に立った。（星野 浩司）