◆第２７回東京ハイジャンプ・ＪＧ２（１０月１９日、東京競馬場・芝３１１０メートル、良）

１９日の東京９Ｒ・第２７回東京ハイジャンプ・ＪＧ２は、１番人気に推されたジューンベロシティがエコロデュエルとのマッチレースを鼻差で制し、２連覇で重賞６勝目を飾った。

スタートはひと息だったが、挽回して好位で迎えた最後の直線は末脚を伸ばすＪＧ１馬との首の上げ下げに。わずかに前に出たところがゴールだった。歴代最多タイの障害重賞２６勝目となった高田は「余裕を持って勝てると思ったが、かなりの脚で来られたので相手も強かった」と春の王者をたたえつつ、「充実期を迎えているし、これからもジャンプ界を引っ張っていってくれると思う」と相棒の強さへの信頼を口にした。

東京の重賞に限れば４連勝の舞台巧者。武英調教師は「東京だったら踏ん張るね。今年は出来がすごく良さそう。週明けの様子や騎手とも相談して今後は決めたい」と中山大障害・ＪＧ１（１２月２７日、中山）参戦に含みを持たせた。（浅子 祐貴）

◆ジューンベロシティ 父ロードカナロア、母アドマイヤサブリナ（父シンボリクリスエス）。栗東・武英智厩舎所属の牡７歳。北海道浦河町・ヒダカフアームの生産。通算４１戦１０勝（うち障害１９戦８勝）。総獲得賞金は３億６３３５万７０００円（うち障害３億３０２４万２０００円）。主な勝ち鞍は東京ジャンプＳ・ＪＧ３（２３〜２５年）、阪神ジャンプＳ・ＪＧ３（２３年）、東京ハイジャンプ・ＪＧ２（２４年）。馬主は吉川潤氏。