じつは、この地球の空に浮かぶ「雲は、第二の故郷」。その中で、微生物は子をなし、そして死んでいく…雲の中に「未知の生態系」が存在する、驚きの可能性

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

雲を作る微生物の話を前回の記事でご紹介しましたが、今回は雲の中で増殖する微生物が存在するか、という問題を検証していきたいと思います。

＊本記事は 『空飛ぶ微生物』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

微生物は雲の中で増殖するか？

前回の記事では、雲をつくる大気微生物についてお話ししましたが、大気微生物が雲をつくるのであれば、雲の中で増殖し、生態系を形成しているのではないかと考える研究者もいます。しかし、過酷な大気環境では、気温も低く栄養も乏しいため、生残できても増殖するのは難しそうに思えてしまいます。

雲の中で微生物が増殖することは不可能なのでしょうか？ その可能性について考えてみましょう。

まず、雲の中で大気微生物が増殖するためには、そもそも増殖できるくらいの長い時間を、大気中を生きて漂っている必要があります。これまでの記事でもお話ししたように、黄砂や煙霧は大気微生物を数日間かけて大陸から大陸へと運びます。

もし地球を一周する黄砂にのれば、半永久的に上空を回ることも可能です。先述の通り、黄砂や煙霧は微生物の箱舟となり、鉱物やススなどの大型粒子に付着した微生物を乾燥や紫外線から守り、長距離輸送を可能にします。

＊参考記事：悲しすぎる運命。太陽からの紫外線で、あっという間に死に至る…あまりに、儚い微生物たちが手に入れた「砂つぶほどの箱舟」という、驚愕の移動手段

低温環境でも生き抜く微生物は、少なくない

次に、微生物が増殖できる温度条件について検討してみましょう。

地上の微生物は、一般的な生物では到底生命を維持できないような過酷な環境“極限環境”でも増殖しています。

好熱細菌は、温泉や熱水噴出孔などの熱水中にも生息し、最高で122℃の熱水の中でも増殖できる種もいます。一方で、好冷細菌は0℃から10℃の低温で増殖し、マイナス20℃でも増殖が確認されています。

また室温で増殖しやすい微生物であっても、10℃以下で完全に生命活動が停止するわけではなく、わずかに増殖するものもいます。そのため、冷蔵庫に食品を保存しても、完全に微生物の増殖を抑制できるわけではありません。好冷細菌は冷凍庫内でも少しずつ食品を腐敗させます。

さて、上空大気の気温は、ときには10℃付近にまで上昇します。このことから考えると、雲が浮遊するような上空の低温環境であっても微生物は増殖できるといえます。

子孫を残すためには、水が必要

微生物が、数日も大気中を漂い続け、増殖能力を維持しているのであれば、あとは代謝を促すのに必要な条件のみです。地球上に生息するあらゆる生物は代謝に必ず水を必要とします。

地球最強の生物といわれるクマムシも、活動休止状態の休眠細胞では過酷な環境に耐えますが、子孫を残すため増殖するときは、細胞に水分を吸収して、代謝を高めます。

ちなみに、クマムシの増殖細胞は、簡単に手で押しつぶせ、熱湯でも死ぬので、決して強くはありません。バチルス属やクロストリジウム属の細菌も芽胞で極めて強い環境耐性をもちますが、細胞分裂するには水は不可欠です。

生物代謝にはなぜ水が必須なのでしょうか。代謝に必要なエネルギーを生み出すには、水素イオンや金属イオンなどの「イオン化した化学物質」を要します。そして、いずれのイオンも体外から取り込んだり、細胞内で反応させたりするのに、水が必ず溶媒になります。

水は、極性という性質をもち、陰イオンと陽イオンの電荷を帯びた原子を一つの分子内にもっています。そのため「イオン化した化学物質」は水分子と結合し水に溶解できるのです。水がないと、代謝に必要な化学物質は細胞内にいきわたらないのです。

大気中で水が豊富な環境というと、やはり雲になります。雲は水滴の集合体であり、その水滴の中であれば生物が増殖できるはずです。また、鉱物や海塩の粒子は、大気中の水蒸気が飽和すると、水を集め雲になりやすい性質をもっています。鉱物は土壌、海塩は海が由来なので、微生物も多く含まれ、雲は微生物のすみかになる可能性は充分にありそうです。

そこに「栄養」はあるのか

次に、微生物が細胞を形成しエネルギーを得るには、栄養源となる物質が必要です。ヒトは生命を維持するのに、食べ物から有機物を摂取して、それを二酸化炭素や水にまで分解してエネルギーを得ます。この過程では、有機物が酸化されることで、酸素が還元され、エネルギーが生じます。そのため、人は、常に呼吸で酸素を取り込まなければなりません。

このように酸素を使って有機物からエネルギーを獲得する代謝を「好気呼吸」と呼びます。哺乳類、鳥類、爬虫類などの生物は、好気呼吸で生命を保っています。

しかし、上空にはパンや干し草のような目に見える餌が飛んでいるはずもなく、むしろ餌も栄養も乏しい貧栄養空間が大気です。そのため、上空での微生物の増殖を考えるには、地上の極限環境に生息する微生物のエネルギー代謝がヒントになります。

「貧栄養細菌」ならわずかな餌でも生きていける

たとえば、太平洋のど真ん中の外洋は、窒素やリンの供給源がなく、栄養が枯渇した貧栄養海域です。このような海域では、わずかな栄養によって貧栄養細菌が優占しています。ほんのわずかに海水に含まれる有機物を使って、数日に一回の分裂速度でゆっくりと増殖しているのです。しかも、反対に高栄養条件では、増殖が阻害され、死んでしまいます。

地底深く数千メートルの地中に生息する細菌などは、鉱物にとり囲まれた、より過酷な条件のため餌や栄養にありつけず、海洋の貧栄養細菌よりも緩やかに細胞分裂し、数年に一回の分裂速度です。

雲の水滴には栄養成分が溶け込んではいますが、希薄であるため上空で増殖できるとしても貧栄養細菌に限られると予想できます。少ないとはいえ、大気中には植物や糞に由来する有機物が粒子状になって漂っています。大気中を漂う微生物の細胞自体も、有機物源になります。

このような有機物を微生物が利用できれば、酸素呼吸で増殖は可能です。実際に、貧栄養細菌の種が大気中から検出され、低栄養培地を使うとスフィンゴモナス属など貧栄養細菌も培養できます。

鉱物などの無機物からエネルギーを得る

ただし、有機物は希薄なため、雲の中でいつも有機物にありつけるわけではありません。一方、有機物がなくても、鉱物などの無機物を使ってエネルギーを得られる微生物もいます。この代謝形式は、無機物から直接エネルギーを生み出すため、独立化学栄養と呼ばれます。ほかの生物を有機物源としないため、光からエネルギーを得る光合成に似ています。

独立化学栄養で利用される無機物は、硝酸、硫酸、硫黄、鉄などであり、有機物の代わりにこれらの物質を酸化して利用するのです。すなわち、物質を「酸化」し電子を得て、得た電子を、別の物質に与えて「還元」してエネルギーを得て、二酸化炭素から有機物を生合成するわけです（図「栄養を酸化して得た還元力によるエネルギー獲得と有機物生成」）。

雲の中には、酸化に利用できる無機物が複数あります。山地や砂漠、工場地帯などから生じる様々な大気粒子が雲の中に混在します。

汚染大気には、硝酸塩や硫酸塩が含まれ、鉄、亜鉛、銅などの金属イオンも豊富です。

砂漠の砂にも鉄やマンガンなどの多様な金属が豊富であり、砂漠から舞い上がった黄砂は大量の金属を大気に拡散させます。

海塩の大気粒子には、海水のカリウムやマグネシウム、ナトリウム、微量元素などの金属も含まれています。

大気中には酸素がいくらでもあるため、微生物は雲に含まれる無機物を酸化して得られる電子を使い、エネルギーを得て増殖できるのです。

雲の中には「未知の生物」がいる

ここまで様々な角度から、雲の中の大気微生物が増殖する可能性について検討してきましたが、あくまでも想像の域を出ません。実際に大気微生物は雲の中で増えている形跡はあるのでしょうか。実は、そのことを確かめた研究があります。

飛行機で採集した直後の雲水に放射性同位体を加えた実験では、同位体が雲中の微生物によって取り込まれ、細胞分裂が確認されました。すなわち、雲の中で微生物は分裂状態にあったと考えられます。

また、上空の大気粒子からは、生体代謝の指標となるRNAも検出されています。しかも、大気粒子中のRNA配列を解読すると、エネルギー代謝や環境ストレス耐性に関連している遺伝子が見つかりました。大気微生物が、紫外線や乾燥などのストレスへの耐性機構を携え、生物代謝を維持しているとみなせます。

さらに、RNA配列には、未知の遺伝子配列も多く確認されました。もしかすると、雲の中には、未知なる遺伝子機能をもつ微生物が「生息」し、我々の知らない微生物の生態系が浮かんでいるのかもしれません。

＊

次回は、私たちの生活に与える、大気微生物の影響についてお送りします。まずは、微生物による薬剤耐性獲得についての解説をお送りします。

空飛ぶ微生物 気候を変え 気候を変え、進化をみちびく驚きの生命体

驚きの生命体「大気微生物」の世界へようこそ！

人が吸いこむ微生物の数は、なんと１日平均125万個。目には見えないが、空気中には多くの微生物が飛び交っているのだ。こうした大気中の微生物は、我々の健康のみならず、気候、地球上の物質循環、生命の起源と進化にも影響を与えている。さらには宇宙に飛び出し、新たな惑星の生命誕生のきっかけになる可能性すらあるという。

いま、様々な研究分野で注目される「大気微生物」を、“空飛ぶ微生物ハンター”の異名を持つ第一人者が、徹底解説！

【続きを読む】目に見えない悲劇。なんと、アメリカだけで年に2万人が亡くなっている…じつは、微生物が「薬剤耐性を獲得している」のは、医療機関外のことが圧倒的に多いという、驚愕の事実