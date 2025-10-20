くっついたり、離れたり…じつは、一瞬たりともじっとしていない、この「地球の陸地」。誰でも知っているプレート・テクトニクスの、あまり知られていない「始まり」

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

今回は、プレートテクトニクスの始まりについての解説をお届けします。 この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。今回の記事では8月 3日の出来事をとりあげます。

＊本記事は 『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

プレートテクトニクスの開始

地球カレンダーが「真夏」を迎える頃、それまではあまり目立たない存在だった「陸」が、海や大気や生命に大きな影響を与える存在として、頭角を現してきます。その動きは、やはり海から始まります。

先日公開した記事では、二酸化炭素の循環のところで海底のプレートが移動して海溝に沈み込む話をしましたが、そのしくみについては説明していませんでした。

創世記の地球を覆いつくしたマグマオーシャンが、コマチアイトという岩石が溶けたマグマからできていることも*、先の記事でお話ししました。やがて表面が冷えて固まったコマチアイトは、「プレート」という硬 い岩盤を形成します。

冷えたプレートは、熱いマグマより密度が大きいので、マグマよりも下へ沈み込みます。 そのためにより冷えたプレートは、周辺のプレートよりも重くなって、軽いプレートの下へ沈み込んでいきます。

＊「マグマオーシャンが、コマチアイトという岩石が溶けたマグマからできている」参考記事：じつは「水は宇宙からやってきた」…地球に海があるのは、太陽からの「ほどよい距離のおかげ」という、マジに信じがたい幸運

沈み込む場所は、海のもっとも深いところである溝状の地形、海溝です。こうしてプレートの運動が始まるのです（図「プレートの沈み込みと島弧の移動」）。「プレートテクトニクス」の開始です。

プレートテクトニクスと、プレートの縁にできる「島弧」

プレートテクトニクスは大陸が移動することを説明するきわめて重要な理論です。 プレートがいつから沈み込みを始めたのかはよくわかっていませんが、地表のマグマオーシャンが冷えてある 程度の厚みをもったときと考えられるので、海の形成と同時か、その少し前かもしれません。およそ38億年前ではないかと考えている研究者もいます。

プレートは沈み込むときに、なにがしかの水を地球の内部へと運んでいきます。地下の深いところまで運ばれた水が周辺の岩石と反応すると、そこでマグマがつくられます。マグマは地表に噴出して、火山をつくります。プレートが移動すると、火山が線状に並ぶかたちでいくつもでき、島が弓状に並ぶ「島弧」が形成されます。

したがって、プレートが沈み込む海溝のそばに島弧ができることになります。海溝と島弧はセットなのです。日本列島は、海溝と火山をともなった代表的な島弧です。

現在、地球は十数枚のプレートに覆われていて、それぞれが移動と沈み込みを繰り返しています（図「地球を覆う十数枚のプレート」）。

地球最初の超大陸

さて、こうしてプレートテクトニクスが始まると、プレートの上に載っている島弧も移動します。

それらはやがて、別の島弧と衝突します。衝突した島弧どうしは合体して、より大きな島弧 となります。

そして大きな島弧どうしがまた衝突し、合体します。

このような衝突・合体が次々に繰り返されることによって、「大陸」ができたのです。そのさまは、宇宙空間で微惑星が猛スピードで衝突・合体する現象がゆっくりと起こっているようなものだったでしょう。

しかし、話はまだ終わりません。

大陸と大陸との衝突・合体

次には大陸が、やはりプレートによって運ばれて移動し、別の大陸との衝突・合体を繰り返します。こうして、ついに地球上には たった一つの大陸しか存在しなくなります。「超大陸」 の誕生です。

現在知られているもっとも古い超大陸がで きたのは、約19億年前、地球カレンダー上では「8月3日」のことでした。この超大陸の名は「ヌーナ」といいます。

ただし、それ以前にも超大陸が存在しなかったとは必ずしも言いきれません。古い時代の記録がないからです。将来、さらに古い超大陸の存在が明らかになる可能性はあります。

超大陸は海をどう変えたか

超大陸の形成は、海をはじめとする地球環境に大きな 影響をもたらしました。そのひとつとしては、海流の変化があります。それまでの海では、海流はたくさんの島弧の間を縫うように進まなければならなかったため、非常に複雑な流れになっていました。

現在のインドネシアの周辺の海域のような感じでしょうか。それが、大陸が一つに統合されてしまったことで、超大陸の周りを大きく単純に巡るようになったのです。

このことは、地球上の気候にも大きな変化を生じさせたことでしょう。また、大陸は海よりも暖められやすく冷えやすいので、大気の循環などにも大きな影響を与えたと考えられます。

まだ海にしか居場所をもたない生物たちにとっては、超大陸の出現は脅威でした。入り組んだ海岸線に近いところにできる浅瀬は、太陽の光が届きやすく、生物の生息に適した環境でした。

ところが、超大陸の形成によって大陸と大陸の間にあった海がなくなり、海岸線が極端に短くなると、浅瀬に生息していた多くの生物が死滅してしまったのです。地球史において何度か起きている生物の大量絶滅には、超大陸の形成が関係しているという考え方もあります。

超大陸を引き裂くマントルの活動「スーパープルーム」

超大陸の形成期には、地下のマントルの動きが活発になると考えられています。すると、地下約2900kmもの深さから、巨大な熱いマントルが大量のマグマを形成して上昇してきます。「スーパープルーム」です。膨大な量のマグマによって、おそるべきことに超大陸は引き裂かれ、分裂を始めるのです。

ヌーナもこうして分裂し、いくつかの大陸に分かれて移動しました。そして、今度はヌーナのあった場所から見て地球の「裏側」でばらばらの大陸が合体して、新たな超大陸「コロンビア」をつくったのです。

超大陸はこのように、およそ3億年の周期で形成と分裂を繰り返していると考えられています。この循環は、その提唱者であるカナダのツゾー・ウィルソンにちなんで「ウィルソンサイクル」と呼ばれています。

もっとも新しい超大陸は、いまからおよそ2億5000万年前にできた「パンゲア」です。現在はパンゲアが分裂して、分かれた大陸が移動している段階にあたります。次の超大陸は、日本付近にいまから5000万年後くらいにできるという予想もあり、すでに「アメイジア」という名前もつけられています。

＊

さて、今回のプレートテクトニクスの始まりが、ようやく誕生した地球生命にとっては大きな打撃だったことがわかりました。しかし、生命にとっての危機は、そればかりではありません。続いては、地球が丸ごと冷えてしまった「スノボールアース・雪球地球」についての解説をお届けします。

【続きをよむ】この地球の酸素と二酸化炭素は、急増したり、急減したり…その度に起こった「地球生物の存在をゆるがす大事件」と、常に安定していた「大気元素」