なぜ、そこまで複雑になったのか…じつに、一瞬たりとも休まずに働く運命を背負った、わずか「握り拳ほどの臓器」の、驚きの構造

もう限界を超えている……!?

「腎臓の耐用年数って、50年くらいじゃないかと思うんですよ」

原稿の打ち合わせの際に、著者の郄取先生がふともらした言葉です。

腎臓は、握り拳ほどの大きさで、背中側の左右に2つあります。じつは、30代をピークに縮小しはじめ、60代を過ぎると毎年16立方センチメートル減っていくといわれています。しかも、一度壊れてしまった組織が再生することはありません。

じつは、私、今年53歳で……。

そこからの打ち合わせは、どうすれば腎臓を長持ちさせられますか？ 食事はどんなことに気をつければいいですか？ 腎臓の回復に効果がある薬とかないんですか？ なんで、腎臓は再生しないんですか？ 私からの質問攻めになりました。

赤身肉も……ダメ？

興味深い点は、子供の頃は「体にいいから食べなさい」と進められていた食品が、加齢とともに腎臓には負担になってしまうことがあることです。

スナック菓子やインスタント食品は、なんとなくイメージがつきますが、じつは、牛乳や赤身肉なども、中高年になったら摂り過ぎに気をつけたい食品なんだそうです！

赤身肉……好きなんだけどなぁ。

体の中の海

再生医療でも、実現が最も難しいといわれる臓器が腎臓です。その理由は、その超精巧なしくみにあります。本書では、そのしくみを中学・高校の理科の知識をもとに平易に解説していきます。

そして、なぜ、ここまで複雑なしくみをヒトが獲得したのか、その理由を「生命38億年の歴史」から解説していきます。海という環境を、陸上でも体内に維持するために腎臓ははたらいているともいえます。

さらに、これらのしくみを理解することで、その後の章で紹介される「腎臓をケアする方法」を、より深く理解することができるでしょう。

じつはここ数年、忙しさにかまけて会社の健康診断をさぼっていました。この本には、健康診断結果の見方も解説されています。10月にある健康診断は、きちんと受けようと思います。

（T.S）

腎臓の教科書 体液の循環・浄化から見る驚異の生命維持システム

老廃物を除去し、体液などを介して体の各器官のはたらきを調整している腎臓。その精緻な構造と老廃物を除去するしくみ、全身の器官との連携について解説。さらに、正しい医療知識や食事法や生活習慣、運動による腎機能維持の方法までを腎臓専門医がていねいに解説する。

