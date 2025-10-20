4秒に1個売れる！ 【ティルティル】の崩れ知らずのマスクフィットクッションファンデーションがAmazonに登場！
マスクでもヨレない！【ティルティル】の最強クッションファンデがAmazonに登場！
ティルティルのマスクフィットクッションは、4秒に1個売れていると話題のクッションファンデーションである。特にマスク着用時のメイク崩れに対応した機能性で知られている。
マスクフィットクッションのその名の通り、マスク時代に対応した機能性と美しい仕上がりで人気を集めている。マスク時代に選ばれるファンデーションだ。
本製品は「CRYSTAL MESH(クリスタルメッシュ)」タイプであり、ファンデーションが細かいメッシュを透過することで、より均一で微細な粒子が肌にのる仕組みだ。これにより、薄く均一な密着を実現し、透明感のある美しい肌の仕上がりを提供する。
カラーは21N(ニュートラル)で、自然な肌色になじみやすい。マスク生活でも崩れにくい美肌をキープしてくれるティルティルのマスクフィットクッションで、どこまでも透明感のある自信の肌を手に入れよう。
本製品は「CRYSTAL MESH(クリスタルメッシュ)」タイプであり、ファンデーションが細かいメッシュを透過することで、より均一で微細な粒子が肌にのる仕組みだ。これにより、薄く均一な密着を実現し、透明感のある美しい肌の仕上がりを提供する。
カラーは21N(ニュートラル)で、自然な肌色になじみやすい。マスク生活でも崩れにくい美肌をキープしてくれるティルティルのマスクフィットクッションで、どこまでも透明感のある自信の肌を手に入れよう。