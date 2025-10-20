俳優の山田裕貴さん（35）が19日、都内で開催された単行本『怪人』の発売記念会見に登壇。出版にいたるまでの6年間を振り返り、身の回りに起きた変化を明かしました。

“役を生きる”をテーマに2019年から約6年間にわたり『TVガイドdan』にて連載してきた『山田裕貴の怪人百面相』をまとめ、新たなショットも加えた本作。“役者”と“1人の人間”としての山田さんの二面性をテーマに、“書道家”や“蟻”、“クラゲ”など、様々なテーマで撮影に臨んだ写真が掲載されています。

出版に至った経緯について、山田さんは「コロナ以降、僕はファンの人にお金を使ってもらうなら、映画館に行ってほしい、自分のために何か使ってもらうのは作品のためだけにしてほしいという思いがあった」と明かす一方、「ファンの人にカタチになるもので恩返しを何もしてないな」という思いがあったそうで「1個ファンの人への“ありがとう“の気持ちになればと思い、怪人に至りました」と語りました。

連載していた6年間を振り返り、変化を感じることがあるそうで「僕の心意気と心は変わっていないんですけど、周りの方の対応だったりとか（は変わった）。“おー山田くん！”とか“おい裕貴！”ってスタッフさんが呼んでくれていたのが、“あ、山田さん”みたいになってきちゃった」と明かし、「悪いことじゃないんだけど、“あれ、こんなに距離あったっけ？”みたいな。“スタッフさんたちってそういう感じだったっけ？”って。周りが僕をデカくしてってくれているなぁと思うと同時に、ちょっとさみしさも感じる」と話しました。