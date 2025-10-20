現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】蔦重を近くで見守ってきたあの人に異変が…

その次回放送分となる、第41回「歌麿筆美人大首絵」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第41回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第41回のあらすじ＞

蔦重が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗さん）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。

そして蔦重は、歌麿（染谷将太さん）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案するが、そんな中、つよ（高岡早紀さん）の身体に異変が起きる。

一方、城中では家斉（城桧吏さん）の嫡男・竹千代が誕生。

定信（井上祐貴さん）は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。

家斉や治済（生田斗真さん）は動揺するが…。