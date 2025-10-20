人が人に接触して情報を収集する活動を「ヒュミント（HUMINT）」といい、時に国の機密情報が漏洩する事態にまで発展することがあります。このヒュミントについて、一社）日本カウンターインテリジェンス協会代表理事で、諜報事件の捜査従事した経験を持つ稲村悠さんは、「相手を籠絡することで、他の情報収集手段では到達できないような情報を提供させるほどの強力な力を発揮する」と語ります。そこで今回は、稲村さんの著書『謀略の技術-スパイが実践する籠絡（ヒュミント）の手法』から一部を抜粋し、さまざまなヒュミントの手法をご紹介します。

ヒュミントとは

ヒュミントは、諜報活動の中でも特に古くから用いられている手法で、「人」を情報源とする情報収集活動およびその成果物の総称である。そもそも、ヒュミントは諜報活動だけではなく、多くの場面で活用される。その手法は思いのほか広範で、人脈形成や面接、尋問、単純な会話や監視・観察まで多岐にわたる。

また、外交官による情報収集活動も、公然のヒュミントといえる。彼らは赴任地で公的な身分のもと、公然と現地の政府高官らと交流を図る。現地コミュニティと意見交換も行い情報収集する。時には現地の状況を目で見る。これもヒュミントなのである。

もっとも、決定的な機密情報は公然とは入手しづらい。そうした内容を得るうえではどうしても秘密裏の活動が重視される。また、公然の関係であっても、表向きの活動や肩書の奥に目的が隠されている場合もあり、どこまでが真に「公然」といえるのか。実務的には一線が曖昧であることも否めない。

世間のイメージが強いのは、秘密裏に行われる「スパイによるヒュミント」であろう。これは、公然と行われるヒュミントとは一線を画す。政治家や軍事関係者に対して直接的な接触を行い、籠絡し、機密情報などを収集する手法で、冷戦期に特に多く見られた。また、諜報員が敵対組織や敵国に直接潜入し、情報を収集する手法もある。極めて高度な情報を得られる可能性がある一方で、暴露の危険と常に隣り合わせで極めてリスクが高い。

最もオーソドックスな手法は、諜報員がエージェントを運用して情報を収集する手法である。その典型例として次の事件があげられる。

アメリカの国家安全保障を揺るがす重大な事案

１９７３年、旧ソ連国家保安委員会（ＫＧＢ）のエージェントだったサルキス・パスカリアンが、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に関するアメリカの分析書を、親戚から入手した事件が起こった。この事件は、冷戦期における米ソ間のスパイ活動の一環として知られ、アメリカの国家安全保障を揺るがす重大な事案として記録されている。

サルキス・パスカリアンは、レバノン生まれの人物だ。情報を引き出したサルキス・パスカリアンの親戚サハグ・Ｋ・デデヤンは数学博士で、米国防総省と関係のある契約に携わり、ＮＡＴＯに関連する機密など国家安全保障に関わる情報にアクセスできる立場にあった。



公開されている裁判記録によれば、サルキス・パスカリアンがデデヤンに接触し、彼が持つＮＡＴＯに関するアメリカの分析書を見せるよう依頼したことに端を発する。デデヤンはこの要求に応じ、国家安全保障に関する文書約70ページを閲覧させた。その後、サルキス・パスカリアンはソ連側から提供された小型カメラを用いて文書を撮影し、その写真をソ連に転送したのだ（1）。

この事件は、まさにスパイによるヒュミントの代表的なスキームである。ＫＧＢは、デデヤンが扱う機密情報の収集を目的とし、デデヤンのいとこであるサルキス・パスカリアンに狙いを定め、籠絡。サルキス・パスカリアンにデデヤンが扱う機密情報を入手させたのである。以上のように、情報源との信頼関係がある人物を狙うことで、容易に目的の情報の獲得が実現できる。

２０１８年に明るみに出たロン・ハンセン事件

次に、時間をかけて人間関係を構築することで、機密情報が漏洩した現代の重要な事件を紹介する。２０１８年に明るみに出たロン・ハンセン事件は、中国情報機関による極めて緻密な手法を改めて鮮明に示したものである。

元米陸軍准士官であったハンセンは、シギントやヒュミント任務に携わった後、２００６年から米国防情報局（ＤＩＡ）に所属していた。ハンセンは、長年にわたりトップシークレットのクリアランスを保持し、機密情報へのアクセス権を持っていた。

ハンセンは、２０１３年から２０１７年の間、定期的に中国を訪問し、中国の諜報員と接触を続けていた。この期間中、アメリカの国家安全保障に関わる機密情報を中国側に提供し、その見返りとして金銭を受け取っていた。２０１８年６月、ハンセンはシアトル空港において中国行きの旅客機に搭乗しようとした際に、米国連邦捜査局（ＦＢＩ）に逮捕された（2）。

この事件では、中国側の巧妙な諜報活動の手口が浮かび上がった。中国はハンセンに慎重に接触、最初の段階では他愛もない会話や公開情報に関する意見交換に時間をかけた。そして、彼の警戒心を和らげた上で、徐々に要求する情報のレベルを上げる手法が用いられたとみられる。このように少しずつ関係性を深めていくアプローチを取ることで、ターゲットが急激な拒否反応を示さないよう配慮していたのである。

更に、中国側はハンセンに対し、期限までに特定の情報を提供するよう要請し、それに対し、中国側は報酬を支払うという形式を常態化させ、明確なタスクを設定していた。これにより、ハンセンは情報提供を日常的な「仕事」と捉えるようになり、それに応じた報酬を受け取る仕組みが確立された。最終的にハンセンは中国から約80万ドルに及ぶ多額の金銭を受け取るに至り、経済的依存度を深めていった。

中国国家安全部は中国国内での通信手段として通信を秘匿化した携帯電話をハンセンに与えていたことも明らかになっている。ハンセン自身も、渡航は個人旅行と偽装して、アメリカの防諜活動による監視を回避していた。これは、ハンセンがヒュミント任務で得た知識と経験を活用した結果であると考えられる。

この事件は、金銭的な誘惑や段階的な関係の醸成といった伝統的な戦術が有効であることを世に知らしめた。

中国のハニートラップ

ハニートラップも、ヒュミントの一つの類型と言ってよいだろう。

ハニートラップは、基本的には恋愛関係や性的関係を用いて脅迫や罠に陥れることで、当方の意図を実現する手法である。ハニートラップで知られる代表格はＫＧＢだろう。

ＫＧＢは美男美女の専任要員を養成し、外国の外交官や要人に接触させて色仕掛けで取り込む戦術を体系化していた。ソ連では女性工作員を「ツバメ（Swallow）」、男性工作員を「カラス（Raven）」と呼び、モスクワにある性工作訓練校で専門訓練を行っていたとの証言もある。

ハニートラップは、ソ連・ロシアだけではなく、ドイツやアメリカなど多くの国における諜報活動でも多く見られる手法だ。第二次大戦中には、イギリスが訓練の一環で新人諜報員に誘惑工作への耐性をテストしたり、ナチス・ドイツが高級娼館「サロン・キティ」を諜報目的で運営し、要人の密談を盗聴した例もある。中でも中国によるハニートラップは強烈だ。

２００８年、ロンドン副市長イアン・クレメント氏（当時）が、北京オリンピック開会中に現地で開催されたパーティーで中国人女性と知り合った。その後、クレメント氏が宿泊するホテルのフロントで再会した２人は、クレメント氏の部屋で一夜を過ごした。

恐らく酒とともに薬物を飲まされたであろうクレメント氏が目を覚ました時には、書類が部屋に散乱していた。クレメント氏のモバイルから重要データがダウンロードされていた。この顛末は英情報局秘密情報部（ＭＩ６）も確認しており、本人も自認している。

長期的に相手を籠絡する手法も

ハニートラップは、クレメント事件のような瞬発的な性交渉の誘惑だけではない。恋愛感情を活用することで長期的に相手を籠絡する手法もある。

クレイトン・ローンツリーは、１９８４年から１９８６年まで米海兵隊員としてモスクワのアメリカ大使館で警備の任に就いていた。しかし、彼はＫＧＢの仕掛けた「ハニートラップ」によりアメリカ政府の機密情報を漏洩した。冷戦期を象徴するスパイ事件の一つとして、今なお語り継がれている。

１９８４年、ローンツリーは在ソ連アメリカ大使館に赴任、海兵隊警備兵としての任務を始めた。翌年９月、ローンツリーは地下鉄の駅で、同じ在ソ連アメリカ大使館の電話交換手兼通訳として働くソ連人女性「ヴィオレッタ・セイナ」と偶然出会う。更に、１カ月後、同じ駅で二人は再び偶然出会った。ローンツリーにとっての「偶然」の出会いは、ＫＧＢによって周到に計画・準備された「必然」の出会いであった。

当時の様子をローンツリー自身がこのように回想している。

「セイナが降りる駅を過ぎてしまったので、セイナと私は次の駅で一緒に降りて、アメリカの映画、本、食べ物、好き嫌いなど、さまざまな話題を語りながら長い散歩を始めた。セイナは私の家族の経歴、アメリカでの生活、モスクワでの暮らしの感想などを尋ねた。私たちは２時間ほど歩きながら話をし、その後彼女は家に帰り、私は大使館に戻った。私たちはまた会う約束をした（3）。」

身長１７５センチ、ミディアムの茶髪と灰色の目を持つ「ヴィオレッタ・セイナ」は、実はＫＧＢのエージェントという二重生活を送っていた。ローンツリーとセイナは先の出会いの後、すぐに交際を始めた。

実は、ローンツリーとセイナは一度離れ離れになっている。１９８５年11月にレーガン大統領とゴルバチョフ共産党書記長がジュネーブで首脳会談を行った際、ローンツリーは警備要員としてジュネーブに派遣された。セイナに想いを募らせるローンツリーは、引き離されたことで一層好意を深める結果となった。

セイナが行った工作はアメリカに大打撃を与えた

その後、セイナはローンツリーを「サーシャおじさん」と呼ばれるＫＧＢ工作員のアレクセイ・エフィモフに紹介した。エフィモフはローンツリーにソ連のエージェントにならないかとリクルートした。ローンツリーは、セイナとの関係を壊したくなかったために、エフィモフの勧誘を受けた。

エフィモフは、エージェントとしてのローンツリーに対し、アメリカ大使館で働く海兵隊員の顔写真を並べながら質問をした。それに対し、ローンツリーは海兵隊員らの家族構成や交際関係に加え、大使館のレイアウトまで詳細に答えたという（4）。

１９８６年３月、ローンツリーはウィーンにあるアメリカ大使館に異動になり、物理的にセイナと離れ離れになるが、ローンツリーはウィーンでもエフィモフと会い続けた。彼は大使館の設計図や清掃人に関する情報、軍縮に関する機密情報を引き渡した。興味深いのは、エフィモフが海兵隊員の中に同性愛者やアルコール依存者がいるかを知りたがっていたということだ。

１９８６年12月、エフィモフはローンツリーを別のＫＧＢ工作員ゲオルギーに引き渡した。ゲオルギーは、ローンツリーがセイナと再会できるよう手助けすることを約束しており、セイナを利用してローンツリーを引き続き運用しようとしていた。しかし２日後、ローンツリーは自責の念から米中央情報局（ＣＩＡ）のウィーン支局長に自身の裏切り行為を自白、スパイ容疑で逮捕された（5）。

ローンツリー事件を受け、１９８７年初頭、在ソ連アメリカ大使館はワシントンとの無線通信をすべて停止、所属した海兵隊員28名が全員異動するなどした。セイナが行った工作は、アメリカに大打撃を与えた。

禁錮30年の判決を受け収監されたローンツリーは、弁護士を通じてセイナにメッセージを伝えようとしていたが叶わなかった。その内容は、「彼女を愛している。」というものであった（6）。

ハニートラップは男性への誘惑だけではない

ハニートラップという手法は、性交渉に依拠した手法だけではない。ターゲットと自然に恋愛関係を醸成させ、心の奥底から籠絡する手法でもあり、長期間の運営を果たすことが可能な有効な手法であるのだ。

また、ハニートラップは男性への誘惑だけではない。旧東ドイツ国家保安省・シュタージの「ロメオ作戦」がある。「西ドイツの国防省や外務省で働くキャリアウーマン」に着目し、ハンサムな男性工作員を次々と送り込んで、女性職員らと恋愛関係を築かせた。

彼女らにとって秘密の恋人となった「ロメオ」たちは、愛情関係を深めた後で、時には結婚の約束までしながら機密情報の提供を依頼したのである。依頼された女性は、愛する人の頼みとあればと応じ、結果的に多くの女性職員が機密を漏洩したのである。

ＮＡＴＯの機密にアクセスした西側女性職員は、あるロメオに騙され12年もの間に数千点もの秘密文書を漏洩した。彼女は逮捕後も「彼が自分を本当に愛していたのか知りたい」と固執したと伝えられている。

また、カトリック信徒の女性が、ロメオとの関係とスパイ行為への罪悪感から告解を望んだ際、シュタージは偽の神父を用意し「赦しを与えて安心させ、スパイ活動を続行させた」という逸話もある（7）。

