¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×Âè5Àï¤ò7¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£19ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿4²ó¡¦5²ó¤Î¹¶·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¡£Â³¤¯¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢·´»ÊÍµÌé¤¬Ï¢Â³»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤ÇÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ÅÄµÜÍµÎÃ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÌðß·¹¨ÂÀ¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤¬°ìµå¤´¤È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£·´»Ê¤¬¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¥µ¥¤¥É¤¬ÉâÂÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»³Àî¤Î¥¨¥é¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤ÈÁ´¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯5²ó¤Ï¡¢¿åÃ«½Ö¤Î½ÐÎÝ¤«¤éµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆóÎÝ¤È¤·¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢·´»Ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇËþÎÝ¡£À¶µÜ¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢ÅÄµÜ¤Î¥¹¥¯¥¤¥ºÀ®¸ù¤Ç¤³¤Î²ó¤â3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Çãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö3ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¼¡¤Î²ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¸å¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼¡¤Î1ÅÀ¤ò¤É¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÎÝ¤·¤Æ¼ê·ø¤¯Á÷¤Ã¤Æ¼ç¼´¤Ë¡ØÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊºÓÇÛ¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£´äËÜ»á¤â¤³¤ì¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£Áê¼ê¤¬·ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¹¶·â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÀ¤Î¼è¤êÊý¤¬Ë§¤·¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù