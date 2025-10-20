俳優の遠藤憲一（64)が19日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。1歳上の妻・昌子さんとのなれそめを語った。

遠藤は出会ったのは25歳くらいで「友人に頼まれて、舞台の脚本書いて演出した時に手伝ってもらったのね。それがきっかけで好きになって付き合うようになったって感じで。一目ぼれでしょうね。かわいらしかったし」と言い「結構積極的に。終わってからも電話しちゃったりとか…」とはにかんだ。

昌子夫人は現在、遠藤のマネジャーを務めており、本人も見ている前での話に照れる遠藤。「俺が夢中になりすぎて、一緒にいた友人に嫉妬して怒っちゃった。常にキラキラしたイメージしかない。結婚前はほんわかして不思議さんみたいな感じだった。恥ずかしいな」と照れた。

結婚したのは遠藤が29歳の時。昌子さんは、番組のアンケートに「5年ほど結婚の話もなく付き合っていたので、もう結婚はしないだろうと思っていた」と答えていたが、一緒にボクサーが主役の映画「どついたるねん」を見に行った帰りに遠藤が「急にスイッチが入ちゃって、結婚しようと思って、急に“結婚しよう”って言って。この決意が変わらないようにって近所の知り合いに全部紹介しようと思って、自分の住んでいるところに女房連れて行って、トントンってして出て来たら“結婚するわ！俺！”って女房紹介して。それ4、5軒回ったのかな」と明かした。

当時は「刑事ドラマが全盛の時だったんで、犯人役、時代役だったら、最後に斬られて死んじゃうとか」という役が多かった遠藤は「29歳まで4畳半のアパートでギリギリだったんで。女房も俺より仕事していたんで、収入合わせれば平気だと思った」と言う。だが「結婚した途端辞めるって言われて、ちょっと焦った。3万5000円のアパートでギリギリだったのに、急に10万円になっちゃったんで、しばらくは結構借金したんじゃないかな。何年かね…」としみじみと語っていた。