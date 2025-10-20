◆女子プロゴルフツアー 富士通レディース 最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

プロ１１年目の木村彩子（２９）＝コンフェックス＝が３年ぶりとなる２勝目を挙げた。首位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで制した。初日４４位の出遅れから猛チャージを重ね、優勝賞金１８００万円を獲得した。木村は「石ころ世代」と自虐するが、１９９５年生まれの優勝者は今季最多の５人目だ。次の目標はメジャー制覇。大の車好きで、３勝目を挙げたら両親から許可が出る高級車「ランボルギーニ」購入の野望をぶち上げた。

台本通りのガッツポーズだった。小雨が降る最終１８番。木村は短いパットを沈め、両手を広げた。緊張で眠れなかった前夜にイメージした優勝の瞬間に「カメラマンさんの位置を確認してポーズした。ダサいかも…」と照れ笑い。同い年の永峰咲希、柏原明日架とハグし「うれしい。最高の瞬間」と３年ぶりＶを喜んだ。

初日は４４位に沈み、不調のパットを南秀樹コーチの指導で修正。２日目に自己最少６４で首位浮上し、この日は４番で４メートル、１３番で５メートルを沈めて独走した。２２年アース・モンダミンカップで６打差逆転で初優勝後は勝てず。「もう勝てる選手じゃないのかなと。競って優勝した経験がなくて不安だった。緊張に打ち勝ててうれしい」とかみしめた。

２３年夏からトップを高く上げるスイングに改造。同い年の堀琴音を参考にし、ショットの安定性が増した。磨けば光る「石ころ世代」と自虐する９５年度生まれは今季、堀ら４人が優勝。祝勝会に出る度に「早く応援されたい」と思いを強くした。来月２日で３０歳。「うちら中堅より上じゃん、ヤバくない？って話している。これからも同級生で盛り上げたい」と声を弾ませた。

愛車はイタリアの高級車マセラティ。初優勝時は２０００万円超の「ＢＭＷ Ｍ８」を購入したが、キャディーバッグが入らず半年で売却し「めちゃ赤字でした」。母・美保さん（６１）から、３勝したら新車購入を許されており「ランボルギーニのウルスがほしい。一番の目標はメジャーチャンピオン。リコー杯で勝ちたい」と威勢良く宣言した。（星野 浩司）

◆木村 彩子（きむら・あやこ）１９９５年１１月２日、大阪・枚方市生まれ。２９歳。１０歳でゴルフを始める。２０１４年に千葉・聖徳大付女高を卒業。１５年７月のプロテストに２度目の受験で合格。１８年に賞金ランク４３位で初の賞金シード。２２年アース・モンダミンカップで初優勝。趣味はＥＸＩＬＥのライブ観賞。１５５センチ、５０キロ。家族は両親。

◆今季国内女子ゴルフの各世代優勝者 ９５年度生まれは永峰咲希、柏原明日架、金沢志奈、堀琴音、木村の最多５人で５勝を挙げている。９８年度「黄金世代」は３人（河本結、小祝さくら、高橋彩華）で計４勝、００年度「ミレニアム世代」は３人（吉田優利、安田祐香、稲垣那奈子）で計３勝、０２年度は３人（佐久間朱莉、岩井千怜、内田ことこ）で計５勝、０５年度は３人（入谷響、荒木優奈、菅楓華）で計３勝している。