◆明治安田Ｊ２リーグ 第３３節 札幌２−０富山（１９日・富山県総合運動公園陸上競技場）

北海道コンサドーレ札幌が３試合ぶりの勝利を挙げ、Ｊ２残留条件となる１７位以上を確定させた。アウェー・富山戦はＭＦ高嶺朋樹主将（２７）が前半２０分、後半２３分と左ミドルを２本決め、２―０で勝利した。

＊＊＊＊

残留争いをしている富山にしっかり勝てたのは大きかったが、内容的には正直言って、Ｊ１に上がったらどうだというものではなかった。２得点の高嶺は、シュート技術やボールをもらう前からその先をイメージする能力などクオリティーの高さで違いを見せた。それがあったから勝ちに結びついたが、前線の選手の輝きが少ないなと。どことなくチームとして盛り上がりに欠けているような雰囲気が気になった。

攻撃時の司令塔的な選手がいないことが要因にあるのかなと。個人の問題ではない。誰かがボールを持った時、全員が関わる意識を持たないと。一人が持っている時に周りは止まっている場合ではない。少しでも動き、サポートするという作業を全員が細かくしていく。そうなってくればもっと攻撃は活性化され、個人的にもっと違いを見せられる能力があると思っている青木や長谷川らが生きてくる。全員が献身的にやらないとチャンスはつくれない。

残り５試合、自分はチームにとって本当に必要とされているんだというプレーを、おのおのが出していってほしい。上を目指している以上、自分の力をピッチの中でしっかり証明していくこと。高嶺も序盤は批判されもしたが、その声を黙らせるだけのプレーを見せているのだから。Ｊ２は決して簡単なリーグではないと分かったはず。厳しい環境にいるということを改めて感じ、取り組んでいってほしい。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）