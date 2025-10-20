◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

片岡尚之（２７）＝フリー＝が７打差を大逆転し、涙のメジャー初制覇を飾った。６位から出て６８と伸ばし、通算３アンダーで並んだ原敏之（さとし、３４）＝ＹＡＧＯＫＯＲＯ＝とのプレーオフを１ホール目で制し、２０２１年ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品以来４年ぶりとなるツアー２勝目。２月に誕生した長男・波瑠くんにささげるパパ初優勝で、来年の海外メジャー、マスターズと全英オープンの出場資格を獲得した。

片岡の優勝を妻・さくらさんが長男の波瑠くんとともに見届けた。大会翌日の２０日が結婚１周年。「日光のちょっといい旅館に泊まる予定をたてていたんです。すごく記念すべき日になりました」と家族にとっては“初の”１勝を喜んだ。

試合の結果を引きずることもあったが、父親になって落ち込む時間も減った。自宅では一緒に積み木遊びをしながら、子供の笑顔に癒やされている。片岡は「支えてくれて本当に感謝している」と妻への思いを愛情たっぷりに口にした。

「２位ばかりで苦しい時期もあったけど、毎日まじめに練習する姿を見てきたので、報われて本当に良かった」と、さくらさん。来年４月のマスターズは、家族全員で応援に向かう予定だ。（高木 恵）