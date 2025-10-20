テレ朝から“移籍”

俳優の沢口靖子（60）が主演を務めるフジテレビ系の月9枠ドラマ「絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜」はこれまで、1作目と2作目で上戸彩（40）、3作目と4作目は沢村一樹（58）が主演を務めた人気シリーズの5作目だ。

【写真を見る】『科捜研の女』とはまるで別人！ “美谷間”をのぞかせる「沢口靖子」の意外すぎる1枚

警視庁「情報犯罪特命対策室」（通称・DICT）が舞台。DICTは高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人を追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、人々の身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。まさに、タイムリーなテーマを扱っている。

走るシーンが多い？（公式HPより）

沢口は「お江戸捕物日記 照姫七変化」以来、実に35年ぶりとなるフジの連続ドラマへの主演＆出演で、月9枠も初出演となり、DICTの刑事・二宮奈美役を演じている。沢口といえば1999年から2024年まで、実に25年にわたりテレビ朝日系ドラマ「科捜研の女」で主演を努めていたこともあり、「テレ朝からフジへの“移籍”」として話題になった「絶対零度」だが、平均世帯視聴率は10月6日の初回が6.5%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）、13日放送の第2話は初回よりも1.1%ダウンの5.5%と、なかなか物足りない結果となってしまった。

「近年の月9のキャストやドラマのストーリーを見ると、明らかに若い世代を狙ったドラマが多かった。ところが、高齢視聴者層をターゲットにしていたテレ朝の人気シリーズで長く主演を張っていた沢口さんをヘッドハンティングしたのは驚きました。『科捜研』は21年に公開された初の劇場版が興行収入5.4億円と大コケ。それでもドラマのseasonは継続され、22年以降は放送枠を木曜午後9時から火曜午後9時、さらに水曜午後9時に変更。昨年放送のseason24は、全10話の平均で7.3%でした。その視聴者たちが、月9に“移籍”した沢口さんに興味を示すことはなかったようです」（放送担当記者）

22年以降も「科捜研」はseasonが継続されていたこともあり、今年も放送があるのではと思われていたが、結局、今年はなし。

「年間の仕事は『科捜研』のみという年が多く、このままだと沢口さんは今年は仕事をしないまま終わってしまうこともあってか、フジからのオファーを快諾しました。しかしテレ朝は、『科捜研』シリーズは終了とは発表していません。今後は連ドラではなく、2時間ドラマでの不定期放送に移行するのではないでしょうか」（同）

沢口が長年「科捜研」で演じていた榊マリコ役は、京都府警科学捜査研究所の法医研究員。科捜研内でのシーンが多く、しかもセット撮影がメインだった。ところが、「絶対零度」では、初回からオープンセットで、とにかく走り回る役どころとなっており、本人は舞台裏をこう明かしている。

「思っていた以上に走るシーンも多く、第1話は1度も座ることがなかったんです。撮影の中で走ることは鍛えられました。筋肉はついたと思います」

「長年、『科捜研』で主演を務めたこともあり、沢口さんは警察ドラマのイメージにピッタリ。月9主演をお願いするにあたり、フジは沢口さんを“超VIP待遇”で迎え入れたと言われています」（制作会社関係者）

その厚遇ぶりは、初回放送日に行われた取材会からも存分にうかがい知れたという。

天然ぶりを連発

「参加した報道陣には《記者の皆様へのお願い》というペーパーが配られました。そこには《「科捜研」というワードやそれに関する質問はお控えいただきますようにお願い致します》。そして、《（沢口の）現在の年齢が60歳となりますが、「還暦」や「60歳」などの年齢についての言及や記事内での表現をお控えいただければと思います》というお達しが。ここまで細かい“注文”は経験したことがありません」（取材した記者）

さらに、沢口の発言にも細かすぎるチェックが入ったという。

「共演者を愛称で呼んでいることを明かし、仲の良さをしきりにアピールしていました。ただ、沢口さんに悪意は感じられなかったのですが、共演者の役名や、演じている役職を言い間違えるなど細かいミスを連発していました」（同）

ドラマで共演している黒島結菜（28）は、俳優の宮沢氷魚（28）と事実婚し、昨年7月に第1子の妊娠をインスタグラムで発表している。

「黒島さんは家族や子どもの話を公の場ではしたがらないのですが、沢口さんは取材会で黒島さんの子どもについて触れてしまう一幕も。宣伝担当者は慌てていましたが、沢口さんは終始落ち着いた話しぶりで、質問した記者の目をしっかり見て、丁寧に答えていました。細かいミスやうっかり発言は、天然ぶりが出てしまったのでは」（同）

もともと沢口は、1984年に「第1回東宝シンデレラ」で3万1653人の中からグランプリに選ばれ、芸能界入りを果たした。同年に公開された武田鉄矢（76）主演で人気シリーズとなった映画「刑事物語3 潮騒の詩」でデビュー。同作の挿入歌「潮騒の詩」も歌い、歌手デビューも果たした。その後、歌手としてもシングル4枚、アルバム2枚を発売している。

お笑い好き

1985年度上半期に放送されたNHK連続テレビ小説「澪つくし」でヒロイン役を演じ、人気と知名度を全国的に定着させると、「科捜研の女」シリーズが代表作になった。

「正統派の美人ですが、大阪出身ということもあってお笑いが好きで性格は天然。長年出演していた金鳥の『タンスにゴンゴンゴン』のCMでは、まさかのコスプレまで披露し、好感度がアップしました。88年に共演した阿部寛（61）との熱愛が報じられましたが、スキャンダルはそれぐらい。そもそも、プライベートはずっとベールに包まれてきました。彼女の素顔を知るのは、『科捜研』で共演し、同じ関西出身とあって意気投合し、沢口さんのことを『やっちゃん』と呼べる内藤剛志さん（70）ぐらいでは。私生活を明かさず、作品がすべてというのは大女優の証です」（ベテラン芸能記者）

同じ警察ドラマとはいえ、「科捜研」とはモデルチェンジを図る沢口。第3話では、奈美が早朝からランニングに励むシーンが放送されたが、果たして今後の展開はどうなるか？

デイリー新潮編集部