一種の社会現象

漫才日本一を決める「M-1グランプリ」は、いまやお笑いファンだけでなく、日本中の人々が楽しみにしている国民的行事となった。年の瀬が近づくと「今年のM-1は誰が優勝するんだろう」といった会話が自然に交わされる。「NHK紅白歌合戦」と並ぶ年末の恒例行事としての地位を確立したと言っても過言ではない。もはや1つのテレビ番組という枠を超えて、一種の社会現象になっている。【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】「M−1」史上、最大のドラマとなったコンビ

その人気を裏付けているのが、エントリー数の増加である。「M-1」の予選に挑む人の数は右肩上がりに増え続けており、昨年には史上初めて1万組を突破した。そして、今年の予選もすでに始まっていて、過去最多の11521組がエントリーしたことが明かされた。

連覇した令和ロマン

「結成15年以内」という条件さえ満たしていれば、プロ・アマ問わず、どんな人でも参加することができる。そのため、プロの芸人だけではなく、学生、社会人など、多種多様な人々が「M-1」に挑んでいる。「M-1」はプロの芸人にとって目指すべき頂であるだけでなく、一般人にとっても「非日常的な挑戦の舞台」として輝きを放っている。

お笑いそのものに対する世間の関心は、普段からそこまで高いわけではない。「M-1」以外のネタ番組や漫才番組がテレビで放送されても、必ずしも高い視聴率を取るとは限らない。普段から劇場に足を運んだりして、漫才やコントを見るのを楽しんでいるという人もそこまで多くはないはずだ。

にもかかわらず、「M-1」だけはお笑い界の中で圧倒的に注目度が高く、多くの人の興味の対象になっている。なぜ「M-1」はそこまで人気なのか。そして、なぜ長年その勢いが衰えていないのだろうか。

最大の理由は、「M-1」がただの漫才の大会ではなく、「筋書きのない熱い人間ドラマ」の舞台になっているからだ。「M-1」に挑む芸人は、長い時間をかけてネタを磨いて、一心不乱に優勝を目指す。数千組から1万組の出場者の中で、決勝に進めるのはわずか10組程度。その精鋭中の精鋭たちが、生放送の一発勝負の舞台で火花を散らす。

毎年、ドラマが

予選を勝ち抜いたファイナリストの漫才は間違いなく面白いのだが、その日の出来で優劣がつけられて、優勝者が決まる。その場の空気にも左右されるため、誰が勝つのかは本当に読めない。そこで毎年さまざまなドラマが生まれる。

「M-1」の歴史の中で最大のドラマと言えば、2007年大会でサンドウィッチマンが優勝したことだ。ほぼ無名だった彼らは、敗者復活戦を勝ち上がって劇的な優勝を果たした。そこから彼らの芸人人生は一変して、瞬く間にトップスターの座に駆け上がっていった。マイナーな事務所に所属する無骨な外見の2人が、面白さだけを武器にして栄冠を掴む姿は、多くの人に感動と興奮をもたらした。

毎回このようなドラマが生まれるのが「M-1」の魅力である。昨年の大会では、令和ロマンが前人未到の二連覇を果たしたことも話題になった。何が起こるのかは事前にはわからない。ただ、毎回何かが起こる。そこに多くの人々が惹きつけられている。

もはや「M-1」は一時的なブームを超えて、1つの行事として定着した感がある。ただ、そうは言っても、しょせんはただのテレビ番組であり、視聴率が取れなくなるといった何らかの事情があれば、いつかは終わりを迎えることになる。

「M-1」の人気を支えているのは「毎回必ず何かが起こる」という人々の期待である。結果的に今一つ盛り上がらなかったりして、期待を裏切るような回が何度か続けば、人気が衰えてしまうことも考えられなくはない。

年々注目度が高まる中で、今年の「M-1」はその高いハードルを越えられるのか。すべては出場する芸人たちの手にかかっている。

