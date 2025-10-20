俳優の遠藤憲一（64)が19日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。凄く感謝しているという同じ年の俳優を明かした。

その俳優は哀川翔で30年来の付き合いという。VTR出演した哀川は「長いもんねえ。遠藤憲一とも付き合いね。ちょうど同じ年で。現場で盛り上がったのかな」と言い「キャスティングなんですけどって言った時には、「ちょっと遠藤憲一呼んでくれない？」って話はよくしていました。多分共演者の中で一番やってるんじゃないかなあ。一時期は絶対に遠藤がいた。安心感しかなかったです」と語った。

それを聞いた遠藤は「Vシネマ時代に、敵役でどんどん呼んでくれたんで、生計も立ったし、表現の実験もさせてもらったんで、もの凄い感謝しています」と語った。

哀川は素顔の遠藤について「終わるとすぐに飲みに行ったりしてました。隊長だもん、遠藤。一番驚いた時にはね（ロケで）島に就いた時に、もう酒屋をリサーチしてる。そのくらい俺たち飲んでましたね。明るい泥酔。だからタチ悪いよ。どっちかって言うと、お茶目です。人懐っこいしね。酒飲むともっと、。優しい男、言葉遣いも丁寧だし、全然凶暴ではないんだけど、顔だけだよね。怖いの」と笑った。

また、芝居については「悪役うまいよね。悪い道を通ってきた感じでもないから、（演じるのが）凄く大変だと思うんだよね。俺らみたいに子供の頃に暴れちゃったり、そういうタイプではない感じがするから。この役をどういうふうに自分のフィルターを通じて素敵なキャラクターにしていこうかってところは、もの凄く研究していると思う。凄く真面目なんだよね」と語った。

遠藤も「普通な悪役は面白かった。こういう悪いやつでも、純粋な物を持ってるんだって勝手に役作りして。ただ、だんだんねVシネマみたいなので、極道のボスみたいな。そうするとドシっとしていなきゃいけないんでね、そこは結構大変だった。普段落ち着いてドシっとしているタイプじゃないんで。ボスみたいな役が来るようになったら、結構苦労した」と悪役時代を振り返っていた。