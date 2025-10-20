全国的に季節前進 北海道は平地でも積雪か 路面凍結に注意
今週は全国的に季節が進みそうです。きょう20日（月）未明、東京都心では気温が15.1℃まで下がり今シーズン最も低くなりました。きょう20日（月）は北日本を中心に西高東低・冬型の気圧配置で大陸の高気圧から寒気が吹き出し、きのう19日（日）よりも強いものが流れ込む見通しです。平地でも雪の積もる可能性があり、路面凍結に注意が必要です。シーズン初めの雪道の運転になると思いますので、十分にお気をつけください。また、前線が南下して、西日本もようやく秋の空気に包まれる日が続くでしょう。一方、前線に近い南西諸島では激しい雷雨になる所がありそうです。今週後半にかけて前線が停滞するため、雨量が増えるおそれがあります。
■きょう20日（月）全国の天気
北海道は道北を中心に平地でも雪の積もる可能性があり、午後は東北も山沿いで雪の降る可能性があります。関東や東海は午前を中心に雨の所があり、北陸は午後を中心に雨が降りそうです。沖縄は雨や雷雨で激しく降る所があるでしょう。
■きょう20日（月）予想最高気温
西日本は23℃前後の所が多くなりそうです。東京都心は日中、20℃までしか上がらない予想です。北日本は多くの所で11月並みで、札幌は10℃の予想です。
【きょう20日（月）の各地の予想最高気温】
札幌 :10℃ 釧路 :13℃
青森 :12℃ 盛岡 :15℃
仙台 :20℃ 新潟 :18℃
長野 :20℃ 金沢 :22℃
名古屋:24℃ 東京 :20℃
大阪 :23℃ 岡山 :24℃
広島 :25℃ 松江 :22℃
高知 :26℃ 福岡 :25℃
鹿児島:26℃ 那覇 :29℃