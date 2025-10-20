今週は全国的に季節が進みそうです。きょう20日（月）未明、東京都心では気温が15.1℃まで下がり今シーズン最も低くなりました。きょう20日（月）は北日本を中心に西高東低・冬型の気圧配置で大陸の高気圧から寒気が吹き出し、きのう19日（日）よりも強いものが流れ込む見通しです。平地でも雪の積もる可能性があり、路面凍結に注意が必要です。シーズン初めの雪道の運転になると思いますので、十分にお気をつけください。また、前線が南下して、西日本もようやく秋の空気に包まれる日が続くでしょう。一方、前線に近い南西諸島では激しい雷雨になる所がありそうです。今週後半にかけて前線が停滞するため、雨量が増えるおそれがあります。

■きょう20日（月）全国の天気

北海道は道北を中心に平地でも雪の積もる可能性があり、午後は東北も山沿いで雪の降る可能性があります。関東や東海は午前を中心に雨の所があり、北陸は午後を中心に雨が降りそうです。沖縄は雨や雷雨で激しく降る所があるでしょう。

■きょう20日（月）予想最高気温

西日本は23℃前後の所が多くなりそうです。東京都心は日中、20℃までしか上がらない予想です。北日本は多くの所で11月並みで、札幌は10℃の予想です。

【きょう20日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 :10℃ 釧路 :13℃

青森 :12℃ 盛岡 :15℃

仙台 :20℃ 新潟 :18℃

長野 :20℃ 金沢 :22℃

名古屋:24℃ 東京 :20℃

大阪 :23℃ 岡山 :24℃

広島 :25℃ 松江 :22℃

高知 :26℃ 福岡 :25℃

鹿児島:26℃ 那覇 :29℃