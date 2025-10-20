麻生には、「カタ」と「やわ」がある--。

【写真多数】福岡空港→博多駅の間にある“ナゾの途中駅”「東比恵」を写真で一気に見る

永田町界隈が喧しいさなかに見ればあれこれ妄想をたくましくしてしまいそうな、この文言。福岡空港から地下鉄に乗って博多、はたまた天神などに向かったことがある人ならば、きっと目にしたことがあるはずだ。

地下鉄の座席に座ってぼんやり周囲を見渡せば、麻生グループの広告が決まって目に入る。で、カタとやわっていったい何だ。ああ、カタがラーメン、やわがうどんか。どちらも博多名物だ。なんだかお腹がすいてきた……。

たったの5分の福岡空港→博多駅

などと考えを巡らせているうちに、福岡空港からの地下鉄はあっという間に博多駅に到着する。その時間、たったの5分。

福岡という都市は、空の玄関口であるところの福岡空港と、新幹線も乗り入れる陸の玄関口・博多駅が地下鉄でわずか5分という超近距離にあるのだ。もはや、隣り合っているといってもいい。

それでも博多駅が町外れにあったら価値も低くなりそうだが、もちろんそんなこともない。博多駅の周辺は、言うまでもなくザ・大都会。さらに繁華街として知られる中洲や天神も、博多駅から5分ほど。空港からなら10分足らずという計算だ。

いやはや、これほどコンパクトにまとまっている大都市は、日本中を探しても他にあるまいぞ。

と、ここまでは福岡を訪れた時に毎回必ず思うこと。そしてカタだかやわだか考えているうちに通り過ぎる、ひとつの駅にも思いを巡らす。

福岡空港駅と博多駅のちょうど真ん中、東比恵駅だ。



福岡空港→博多駅の間にある“ナゾの途中駅”「東比恵」には何がある？

“ナゾの途中駅”「東比恵」には何がある？

ただでさえとてつもなく交通の便に恵まれた福岡の町。

そこにあって、両隣が空港と新幹線という東比恵駅なぞ、便利の中の便利、空恐ろしいほどに便利な町に違いない。いったい、どんな駅なのだろうか。

東比恵駅は地下鉄の駅だから、とうぜんホームは地下にある。さほど広くもない、ごく普通の地下ホーム。陸空の玄関口ターミナルに挟まれているから、お客はさほど多くないのかもしれない。

が、ホームの端っこには朝ラッシュ時のみ開く、交通系ICカード専用出口改札が設けられていた。

となれば、朝には通勤通学でこの駅に降りるお客が少なからずいるということだ。

さっそく地上に出てみると…

地上には、オフィスや学校などが並んでいるのだろうか。そりゃあ、空港にも新幹線にも近い東比恵、オフィスを置くにもこれほど便利な場所はほかにあるまい。

そんなことを言っても、実際がどうなのかは地上に出ねばわからない。さっそく改札を抜けて階段を登る。

東比恵駅の真上には、「百年橋通り」という大通りが通っている。何が百年なんだと調べてみると、この通りのかなり西の方で那珂川をその名も百年橋という橋で渡っている。

1967年、明治100年を記念して名付けられたのだとか。それが通り名の由来にもなったというわけだ。

そんな百年橋通りは、東比恵駅の南側あたりで国道3号・県道112号線と交差している。

交差点の名は、駅名と同じ「東比恵」。金融機関やオフィスビルが四つ角に建ち並び、少し離れた所にはアパホテルがあるという、典型的な大都市のど真ん中といった風景が広がっている。

脇道にはサッカーの強豪校も

クルマ通りの絶えない百年橋通りを北に歩く。奥には福岡高速の高架が見える。

そのさらに向こうには福岡空港があるのだろう。離着陸する飛行機が、いまだかつてないほど大きく見える。

飛行機のエンジン音も響く東比恵の町。百年橋通り沿いには小学校があり、その脇を西に入ってゆくと東福岡高校の校舎が見える。泣く子も黙る、サッカーやラグビーの強豪校だ。

きっと生徒数も多いだろうから、朝限定の改札口は東福岡高校のためなのだろうか。

そんな文教ゾーンからさらに奥に入ると今度は住宅地……というのが都市近郊の町歩きの常のようなものだ。

だから東比恵もそうなのだろうと思っていたら、どうやらここは違うようだ。

東比恵に目立つ“意外なモノ”

もちろんマンションなどもあるにはあるのだが、むしろ目立つのは小さな工場や事業所など。百年橋通りの反対側も似たようなものだ。

中には物流関係の事業所もあり、このあたりは福岡空港にも博多駅にも近いという立地によるものに違いない。

いずれにしても、東比恵駅周辺は大都市近郊というよりもむしろ大都会のど真ん中。陸空ターミナルに挟まれた町、やっぱり並大抵ではないようだ。

博多駅方面へと歩く

百年橋通りから沿いから国道3号・県道112号線を渡って博多駅方面にも歩いてみよう。国道・県道のすぐ南には、御笠川という川が流れていた。

御笠川は太宰府のあたりから福岡平野に流れ出て博多湾に注ぐ。平野部では石堂川などと呼ばれることもあるという。

何度か水害にも見舞われている、那珂川と並ぶ福岡を代表する川だ。

そんな御笠川を渡ってさらに博多駅側にやってくると、町の空気は少し変化する。

東福岡高校などのある一帯は、大都会とはいえどことなくのどかな空気も残っていた。ところが、御笠川を渡ると比較的大きなビルも目立ち始め、歩道を歩く人も心なし増えている。

それもそのはずで、ここまで来るともはや博多駅も徒歩圏内なのだ。

博多駅は言うまでもなく九州最大規模のターミナル。新幹線はもとより、在来線特急もひっきりなしに発着する。そんな巨大なターミナルの空気感は、東比恵駅のすぐ近くまで及んでいるというわけだ。

ところが、そんな博多感の漂う町中にも気になることがある。ビルとビルの合間に妙に大きな御邸宅が点在しているのだ。

古くからの中心地へ

立派な塀を巡らして、大きな庭を持つお屋敷だ。

さらに御笠川沿いに少し歩くと、山王公園という大きな公園が見えてくる。その中には、日吉神社というお社も。

鳥居の脇に立つ説明書きを見ると、滋賀県の日吉大社を勧請したお社で江戸時代には福岡藩主が正月の三社詣でに訪れる神社でもあったという。小さいけれどなかなか由緒のある神社なのだ。

御笠川の左岸側（博多駅側）、立派なお屋敷が並ぶ一角とそのすぐ近くの立派な神社。どうやら、このあたりは古くからの中心地なのだろう。

このエリアの地名は「比恵」という。由来は日吉神社を“ひえ”とも読むことからなのだとか。

昔はただの農村だった？

古い地図を見ると、この推測が間違いではないことがわかる。お屋敷ゾーンには小さな集落がかなり古くからあったようだし、それ以外に目立つものは日吉神社くらいなもの。他はほとんどまったくの田園地帯だったようだ。

明治の昔、まだ空港など影も形もなかったその昔。東比恵駅周辺は、御笠川が流れて小さな集落とお社があるだけの農村だったのである。

ちなみにもっと歴史を遡ると、この一帯には旧石器時代から人の営みがあったという。

比恵遺跡という遺跡も見つかっていて、6〜7世紀頃には大規模な倉庫群が造営されたこともわかっている。

はっきりしたことはわからないが、大陸方面への玄関口と筑紫地方の統治拠点が置かれていたという説もある。

のちのその役割は太宰府に移り、以後は一貫して農村地帯になったというわけだ。

なぜ農村が大都市に？

江戸時代、御笠川は「博多の東端」とされていたという。

都市としての福岡は、博多駅よりも西側で発展した。中洲を境に西側は城下町の福岡、東側は商人の自治で栄えた商業地の博多。このふたつの町が明治以降に合体して福岡市となった。

そして、博多の東の外れに博多駅が設けられた。この時点で、東比恵駅どころか博多駅周辺もほとんど農村地帯だったようだ。

博多駅の歴史は古いが、福岡空港は前身の陸軍飛行場が1944年に設けられたのがはじまりだ。広大な飛行場が設けられたことからも、この一帯が農村だったことがうかがえる。

陸軍の飛行場は戦後米軍に接収されて板付基地となり、朝鮮戦争では最前線の軍事基地になっている。その後、少しずつ日本側も民間空港として使用できるようになり、1972年の接収解除によって本格的に福岡空港として形を整えた。

東比恵駅周辺が農村から都市へと変貌したのも、ちょうどこの頃のことだ。田畑が消えて、少しずつ区画整理も進んでいった。

東比恵駅周辺を含む博多駅東側は、おおむね直線的な通りによって町が形作られている。それは農村を都市に造り替えたことを何より物語っているといっていい。

新幹線駅と空港の間の空白を埋める、福岡市発展の1ページである。

今も昔も“とてつもない町”

古くからの農村を守り続けたお屋敷ゾーンと日吉神社。それを囲む田園地帯はすっかりいまでは姿を消した。その痕跡を探すのはほとんど不可能だ。

それでも、お屋敷ゾーンと日吉神社に比恵という町の歴史が宿っている。

遥か古代、この町には大陸から日本列島にやってきた人たちのための施設があった。海を渡るのが今よりも遥かに危険だった時代。海を越えてきた人たちは、ここで人心地付いたのだろうか。

そしていま、東比恵駅の地下ホームから地上に出ると、空には国内外へと飛び立ってゆく飛行機の姿がある。1000年以上の時を超えて、この町は日本の玄関口なのだ。

やっぱり、空港と新幹線駅に挟まれた東比恵は、とてつもない町なのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）