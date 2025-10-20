女優の広瀬アリス(30)が19日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。仲の良い64歳俳優に感謝した。

この日のゲストは俳優の遠藤憲一。広瀬は遠藤について「最初だけですよね怖いの。しゃべったらただの5歳児。暇さえあればすぐ何かして遊んで、2人してキャッキャ、キャッキャって。座頭市ごっこと進撃の巨人ごっことチンパンごっこしてます。意味わからないんですよ 楽しいの私達だけ。“本番よーい”までふざけているんで遠藤さんって」と明かした。

遠藤も「くだらないこと見つけて遊んでいることがあるんですよね」と笑うと、MCの山崎育三郎も22年の「劇場版ラジエーションハウス」で2人と共演した時に「ゲストで結構シリアスなシーン。この後大号泣しながら叫ぶシーンで、ずっと2人でヒャハ〜！ってやってて、“ああ、集中したいな”思いながら…」と言うと、遠藤は「すみません。いい芝居だけは覚えているよ」と謝罪、山崎を笑わせた。

さらに広瀬は「数年前に私がちょっと休養を取った時に、元気づけようと思ってくださったのか、動画が送られてきて。まずカメラをセッティングするところからスタートしてるんですよ。座ってギターを弾いて、またボタンを押すところで終わっているんです」と明かし「久々に大笑いして、救われました」と感謝。「でも、あのユルさみたいなのは、色んな方から愛されるなって。色んな現場で言われます。遠藤さんって最高でしょって」とうなずいていた。