¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡ÙTBS¡ßNetflix¥¿¥Ã¥°¤Ç¼Â¼Ì¥·¥ê¡¼¥º²½¡ª¡¡Ìø³ÚÍ¥Ìï¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½
¡¡¿¿Æé¾»Ê¿¤ÎÌ¡²è¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤¬Ìø³ÚÍ¥Ìï¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢Netflix¤Ë¤Æ2026Ç¯½Õ¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£TBS¤ÈNetflix¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø³ÚÍ¥Ìï¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬±é¤¸¤ë2¿Í¡¢¸¶ºî¤Ç¤Î»Ñ¤Ï¡©
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ùºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¿Æé¾»Ê¿¤ÎºÇ¿·ºî¡£2020Ç¯10·î¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï14´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï400ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡È¾¥°¥ì¡¢¥ä¥¯¥¶¡¢Á°²Ê»ý¤Á¡½¡¢Ìñ²ð¤Ê°ÍÍê¿Í¤Î°Æ·ï¤Ð¤«¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¶å¾ò´Ö¿Í¡Ê¤¯¤¸¤ç¤¦¡¦¤¿¤¤¤¶¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê²Ã³²¼Ô¡¦ÈÈºá¼Ô¤«¤é¤â°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï°ÆÁÊÛ¸î»Î¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö»×ÁÛ¿®¾ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÊÛ¸î»Î¡£°ÍÍê¼Ô¤òÊÛ¸î¤¹¤ë¤Î¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ë¡Î§¤ÎÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢°ÍÍê¿Í¤¬Æ»ÆÁ¾åµö¤·¤¬¤¿¤¤°¿Í¤À¤È¤·¤Æ¤âÍÊ¸î¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¶å¾ò¤ÎÀµµÁ¤È¤Ï¡½¡£Ë¡¤È¥â¥é¥ë¤Î¶³¦Àþ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÌä¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü¾ï¤ËÀø¤à°Ç¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¿¿¼Â¤ÎÊªº¹¤·¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤¬¡¢TBSÀ©ºî¤Ç¼Â¼Ì¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï¤Ï¡¢Ìñ²ð¤Ç¥°¥ì¡¼¤Ê°Æ·ï¤Ð¤«¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¶å¾ò´Ö¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£¶å¾ò¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆÍÁ³¥¤¥½ÊÛ¡Êµï¸õÊÛ¸î»Î¤ÎÎ¬¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂçÂ´¤Î¼ã¤¯Í¥½¨¤Ê¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦±¨´Ý¿¿»Ê¡Ê¤«¤é¤¹¤Þ¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ÇÈÈºá¼Ô¤ò¸«¼é¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÌô»ÕÁ°¿ÎÈþ¡Ê¤ä¤¯¤·¤Þ¤¨¡¦¤Ò¤È¤ß¡Ë¤òÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢É½¸þ¤¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤À¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤ê¶å¾ò¤ËÌñ²ð¤Ê°ÍÍê¤ò»ý¤Á¹þ¤à¿ÑÀ¸·û¹ä¡Ê¤ß¤Ö¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¤òÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¤¢¤ë²áµî¤«¤é¶å¾ò¤È¿ÑÀ¸¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤¹¤ë·º»ö¡¦Íò»³µÁ¿®¡Ê¤¢¤é¤·¤ä¤Þ¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë¤ò²»ÈøÂö¿¿¡¢¤½¤·¤ÆÉú¸«ÁÈ¤Î¼ãÆ¬¡¦µþ¶ËÀ¶»Ö¡Ê¤¤ç¤¦¤´¤¯¡¦¤¤è¤·¡Ë¤ò¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏTBS¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ¡£¤µ¤é¤Ë»³ËÜ¹äµÁ¡ÊTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡Ë¡¢ÂÎ©Çî¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ÏTBS¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦Æá¿ÜÅÄ½ß¡£Èà¤é¤¬º£²ó¡¢Netflix¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÌø³Ú¤Ï¡Ö¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤äÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡Ù¤È¡ØÌµÃÎ¤Ïºá¡Ù¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¡¢¤É¤³¤«¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø°ÆÁÊÛ¸î»Î¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶å¾ò¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤ä¿®Ç°¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¯¤ó±é¤¸¤ë±¨´ÝÀèÀ¸¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¶å¾ò¡¢¤½¤·¤Æ¶å¾ò¼«¿È¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤Î¿¿Æé¤Ï¡Ö´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¡£À½ºî¿Ø¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢1ÏÃÌÜ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¡¢¹þ¤ß¾å¤¬¤ë»×¤¤¤¬ÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤ºµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ2026Ç¯½Õ¡¢À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼ç±é¡¦Ìø³ÚÍ¥Ìï
¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤äÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡×¤È¡ÖÌµÃÎ¤Ïºá¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¡¢¤É¤³¤«¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö°ÆÁÊÛ¸î»Î¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶å¾ò¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤ä¿®Ç°¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¯¤ó±é¤¸¤ë±¨´ÝÀèÀ¸¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¶å¾ò¡¢¤½¤·¤Æ¶å¾ò¼«¿È¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤¹¤ëÅÚ°æ´ÆÆÄ¡¢Æá¿ÜÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Netflix¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹âÍÈ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ËÍ¼«¿È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¾Â¼ËÌÅÍ
¶å¾òÀèÀ¸¤Ï´í¸±¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È±£¤µ¤ì¤¿¶¯¤¤°¦¾ð¤ÈÉº¤¦¼ä¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿º£¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë±¨´Ý¤Ï¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶å¾òÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ëÌò¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¨´Ý¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬±¨´Ý¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÊª¡¢Êª¸ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦ÅÚ°æÍµÂÙ
¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤ÄÊÛ¸î»Î¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¢Netflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÁÏ¤ê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¶õµ¤´¶¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾ð´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºîÆ±ÍÍ¡¢Ìø³Ú¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡Ö¶å¾ò¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÃ±½ã²½¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ï¤Ò¤È¤ê¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬Çò¹õ¤Ä¤«¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤ä»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶å¾ò¤Î¡ÖÂçºá¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤¹Î¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Æá¿ÜÅÄ½ß
Netflixüâ¶¶¿®°ì¤µ¤ó¤«¤é¡¢±ÇÁü²½¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜÂè4´¬¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¡¢¥³¥Þ¤È¥³¥Þ¤Î´Ö¡¢¹Ô´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ô¤²Ì¤Æ¤ÌÁÛÁü¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢±ÇÁü²½¤Ë¿´Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î°Ç¡¢¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³è¤³è¤¤ÈÀ¸¤¤ë¸¶ºîÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸»Å¾å¤¬¤êÈ´·²¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¡¢¤½¤Î±éµ»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯É¬¸«¤Î¸«½ê¤Ç¤¹¡£Ë¡¤È¥â¥é¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ÊÛ¸î»Î¥Ð¥Ç¥£¡¢°ÆÁÊÛ¸î»Î¡ß¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¤ÎÎ¢ÀÚ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï·¿ÇË¤ê¤Ç»É·ãÅª¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈÎÞ¤È´¶Æ°¡¢Ë×Æþ´¶ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª¡¡À§Èó¤È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¸¶ºî¼Ô¡¦¿¿Æé¾»Ê¿
¼Â¼Ì²½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¡£À½ºî¿Ø¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢1ÏÃÌÜ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¡¢¹þ¤ß¾å¤¬¤ë»×¤¤¤¬ÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤ºµã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌò¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢´ÆÆÄ¡¢±éµ»¡¢µÓËÜ¡¢Èþ½Ñ¡¢²»³Ú¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¶å¾ò¤ÎÀ¤³¦¤òÁá¤¯»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Çº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤ò¡¢ÈèÊÀ¤·¤¿¼ª¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÆü¡¹¡£ÂçÀ¼¤ÎÂ¿¿ô·è¤ÎÀµµÁ¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤ë¿¿¼Â¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ëÁ±°¡£
¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤«¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸ÆµÛ¤ä´Ö¹ç¤¤¤¬¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤è¤êÀ¸¡¹¤·¤¯ÆÏ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£À§ÈóÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
