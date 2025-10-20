Koki，、姉・Cocomiとの仲良し姉妹2ショットに反響「会いに来てくれた」
モデルで女優のKoki，が19日にインスタグラムを更新。姉でフルート奏者のCocomiとの2ショットを公開した。
【写真】Cocomi、祖母撮影のミニスカショットで美脚あらわ
Koki,が「会いに来てくれたここさん」と投稿したのは駅で撮影されたオフショット。写真には、Tシャツ＆キャップ姿のKoki,とニットカーディガンを羽織ったCocomiの姿が収められている。
寄り添う2人の笑顔から、姉妹仲のよさが伝わる1枚となっており、この投稿には4万を超える「いいね！」が付いている。
■Koki,
2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動中。
引用：「Koki，」インスタグラム（@koki）
