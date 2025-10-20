来年1月2、3日に第102回大会

第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われた。今年、学生連合の8区を走った東大の秋吉拓真（4年）は1時間2分12秒で日本人5位。昨年までは、関東学生連合で出場できるのは1回だったが、編成方法の変更により2回まで可能になった。仲間の健闘もあり、2年連続の出場が現実的に。「区間賞相当のところにも果敢に挑戦したい」と夢舞台を見据えた。

淡青のユニホームが箱根路に戻ってくる。

499人が出場した予選会。「体の動きは良い」。秋吉は留学生たちで形成された集団の1つ後ろ、第2集団で並み居る強豪校のランナーを引っ張った。後半も粘り、1時間2分12秒の全体12位、日本人5位でゴール。「ある程度は理想のレースができて、課題だった後半も粘れた。先頭を走る景色に気分もすごく上がって、良い流れで走れた」。レース後、仲間の手で3度宙を舞った東大生ランナーは笑顔が弾けた。

前回の箱根駅伝。関東学生連合の8区を任された秋吉は、区間7位相当と堂々の走りを見せた。タスキを受け取った平塚中継所は人で溢れかえり、その光景に衝撃を受けた。「最初で最後の箱根駅伝というつもりだった」。しかし、今年6月に吉報が届いた。

予選会で10位以内に入れなかった大学の選手で形成される関東学生連合。従来は同チームで箱根駅伝に出場できるのは1回のみだった。それが編成方法の変更により、2回まで可能に。「たまたまですけど、このタイミングでルールが変わって、もう1回チャンスが得られたので、なんていうか……本当に幸運だと思う」と嬉しそうに話す。

本戦出場には10人のゴールが必須「故障者も出てしまって…」

この日の予選会には、東大から10人が出場。秋吉が本戦に出場するには、全員が制限時間内にゴールする必要があった。「故障者も出てしまって、人数を揃えることでも苦戦した」とチーム事情は深刻。そんな中、受験でブランクのある1年生4人も健闘し、全員が無事にゴール。箱根への道をみんなで切り開いた。

「僕らのチームはそれぞれが目標を持っている。箱根駅伝にはまだ距離があるけど、チーム内で選考をして、勝ち上がって予選会に出場することがモチベーションになっている。伝統といったら大袈裟かもしれないけど、予選会に出続けること、繋いできたものを繋げていくという意識が、定期的に学生連合に東大選手が入ることにも繋がっていると思う」

兵庫・六甲学院高で始めた陸上競技。子どもの頃から何気なく観ていた正月の風物詩を、本気で目指すようになった。高いレベルで学べ、箱根駅伝に出られるチャンスがあると東大を志し、現役で理科一類に合格。1年時に初めて挑んだ予選会は345位だったが、2年で54位、3年で77位と実力をつけ、今では本戦で区間賞を狙える位置にまで上り詰めた。

「大学で最後にやるべきことができた。今年達成できなかった区間賞相当のところにも果敢に挑戦できるように練習を積んでいきたい」

箱根路で新春の風に吹かれ、秋吉が東大生ランナーの可能性を示す。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）