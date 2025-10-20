『ザ・ロイヤルファミリー』“栗須”妻夫木聡、まさかのレース展開に涙 ネット大興奮「激アツすぎる」「本気で号泣」（ネタバレあり）
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第2話が19日に放送され、所属馬が出走したレースで栗須（妻夫木）が涙をこぼすと、ネット上には「激アツすぎるだろこのドラマ！」「本気で号泣した…」「もう感動」といった声が続出した。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】レースを見守る調教師の広中（安藤政信）
本作は早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける熱き大人たちが、家族や仲間、競走馬と共に奇跡を起こしていく、20年にわたる壮大な物語を活写する。
耕造（佐藤）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須は、競馬事業部専任秘書の命を受ける。ある日、優太郎（小泉孝太郎）は今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。それを受け入れた耕造は、最も戦力になりそうな牡馬・ロイヤルファイトを勝たせるため、美浦トレーニングセンターへ。
しかし、耕造の強引さが調教師の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走する。そこで栗須は調教師の広中（安藤政信）と出会う。
ロイヤルファイトと、歩き方にクセがある牝馬・ロイヤルイザーニャの2頭を預かることに決めた広中。彼は、これまでダートを走ってきたロイヤルイザーニャを芝の未勝利戦に出走させることを提案。これまでのレース方針をくつがえす提案に耕造は猛反発。しかし栗須の必死の説得によって、耕造は広中の提案を受け入れるのだった。
そんな第2話のクライマックスでは、ロイヤルイザーニャが出走する中山競馬場・3歳未勝利戦（芝2000m）が描かれる。ゲートが開きレースが始まると、ロイヤルイザーニャは先頭に躍り出る。そしてロイヤルイザーニャは後続馬の猛追を交わし、見事に逃げ切って念願の初勝利を飾る。
所属馬が初勝利した喜びを噛みしめる耕造と、感極まって涙をこぼす栗須の姿が映し出されると、ネット上には「激アツすぎるだろこのドラマ！」「ドラマの競馬なのに手に汗握ってガッツポーズしちゃったよ！」「イザーニャの勝利で本気で号泣した…」「もう感動でだばだば泣いてる」などの投稿が相次いでいた。
【写真】レースを見守る調教師の広中（安藤政信）
本作は早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける熱き大人たちが、家族や仲間、競走馬と共に奇跡を起こしていく、20年にわたる壮大な物語を活写する。
しかし、耕造の強引さが調教師の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走する。そこで栗須は調教師の広中（安藤政信）と出会う。
ロイヤルファイトと、歩き方にクセがある牝馬・ロイヤルイザーニャの2頭を預かることに決めた広中。彼は、これまでダートを走ってきたロイヤルイザーニャを芝の未勝利戦に出走させることを提案。これまでのレース方針をくつがえす提案に耕造は猛反発。しかし栗須の必死の説得によって、耕造は広中の提案を受け入れるのだった。
そんな第2話のクライマックスでは、ロイヤルイザーニャが出走する中山競馬場・3歳未勝利戦（芝2000m）が描かれる。ゲートが開きレースが始まると、ロイヤルイザーニャは先頭に躍り出る。そしてロイヤルイザーニャは後続馬の猛追を交わし、見事に逃げ切って念願の初勝利を飾る。
所属馬が初勝利した喜びを噛みしめる耕造と、感極まって涙をこぼす栗須の姿が映し出されると、ネット上には「激アツすぎるだろこのドラマ！」「ドラマの競馬なのに手に汗握ってガッツポーズしちゃったよ！」「イザーニャの勝利で本気で号泣した…」「もう感動でだばだば泣いてる」などの投稿が相次いでいた。