◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

片岡尚之（２７）＝フリー＝が７打差を大逆転し、涙のメジャー初制覇を飾った。６位から出て６８と伸ばし、通算３アンダーで並んだ原敏之（さとし、３４）＝ＹＡＧＯＫＯＲＯ＝とのプレーオフを１ホール目で制し、２０２１年ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品以来４年ぶりとなるツアー２勝目。２月に誕生した長男・波瑠くんにささげるパパ初優勝で、来年の海外メジャー、マスターズと全英オープンの出場資格を獲得した。

冷たい雨に打たれながら、片岡の目から熱い涙が滴った。プレーオフ１ホール目。グリーン右ラフから寄せてパーをセーブし、勝利を決めた。「やっと勝てた。ここまで頑張ってきてよかった。全プロゴルファーが憧れる日本オープンに名前を刻めた」。優勝者に付与されるマスターズ切符もつかみ取った。「本当に夢だった。それがかなってすごくうれしい」。７打差の大逆転で、日本一の称号を手に入れた。

１６番で３メートル半、１８番では７メートルのパーパットをねじ込み食らいついた。ホールアウトした時点で、３ホールを残していた清水大成と１打差の２位。「プレーオフはさすがにないだろう」。雨がすごかったため、練習もせずにクラブハウスにいた。清水の１７番のダブルボギーを機に「気持ちを切り替えてスイッチを入れた」。

試合がなかった前週、メジャー７勝の片山晋呉の元に足を運び、ショットとアプローチの助言をもらった。内容は「秘密」だが、「試しているうちに試合中にどんどん良くなった」。最終日前夜に届いた「楽しんできて。気持ち良くやってきて」とのエールに応えた。

プロ４試合目で初優勝した。だが、今回の２勝目はそこから４年を要した。その間、２位が７回。勝ちきれない日々が続いた。「自他共に認めるシルバーコレクター。苦しかった。負け癖がついてしまっていた」。この日もプレーオフ前に「また２位かな」と不安が脳裏をよぎったが、気持ちを奮い立たせた。

昨年結婚したさくらさん（２４）との結婚記念日が２０日。前祝いになった。２月に誕生した長男・波瑠くんにささげる４年ぶり２勝目は、多くのものをもたらした。「マスターズと全英オープン、その２試合に出る選手のなかで僕が一番下手だし技術もないし力もないと思う。死ぬほど努力をして、（来年）４月までに準備をして、なんとか戦えるように頑張りたい」。挑戦者として、初の海外メジャーの舞台に立つ。（高木 恵）

◆片岡 尚之（かたおか・なおゆき）１９９７年１２月２８日、北海道・江別市生まれ。２歳からゴルフを始める。札幌光星高２年時の２０１４年北海道アマを最年少記録で優勝。同年は日本ジュニアで北海道の選手として初優勝、日本アマでもベスト８。１６年に東北福祉大に進学。４年時の１９年にプロ宣言。パット巧者で平均パットは２０―２１年１位、２２年２位、２３年２位。特技はダーツで、プロテスト受験を考えたことがあるほど。１７１センチ、６７キロ。

◆日本男子ツアーの最終日最大逆転劇 国内メジャー最高峰の日本オープンでは、２０１９年（福岡・古賀ＧＣ）チャン・キム（米国）の８打差が大会最多。１９７３年のツアー制施行後では、８０年日本国土計画サマーズ（長野・ニュー蓼科ＣＣ）の船渡川育宏、８３年ゴールドウィンカップ日米ゴルフ（兵庫・太平洋Ｃ六甲Ｃ）の中嶋常幸、２０１３年日本プロ日清カップヌードル杯（千葉・総武ＣＣ総武Ｃ）の金亨成（韓国）の９打差が最多記録。今季はこれまで、６月のハナ銀行招待のショーン・ノリス（南アフリカ）の４打差が最大の逆転だった。

◆マスターズの出場資格 ２６年大会は「歴代優勝者」など２６項目。日本勢は２１年大会覇者の松山英樹が「歴代優勝者」の資格で出場決定。顕著な成績を残した選手への「特別招待」や五輪金メダリスト枠もある。来年４月９日開幕のマスターズ前週までの米ツアーで優勝するか、世界ランク５０位以内に入れば日本選手も出場権を得られる。ちなみに、片岡は前週１２日付の世界ランクは５００位だった。