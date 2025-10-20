◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

７打差６位から出た片岡尚之（フリー）が６８で回り、通算３アンダーで並んだ原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）とのプレーオフを制し、２０２１年ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品以来４年ぶりとなるツアー２勝目。来年のマスターズと全英オープンの出場資格を得た。

優勝が決まった直後、１８番グリーンで片岡の元に祝福に訪れたのは清水大成だった。４打差の単独首位で出ながら７７と崩れ、４位に終わったにもかかわらず、プレーオフ終了まで待ってくれていた。２人は普段から仲が良い間柄だ。清水がプレーオフの末に初優勝を飾った５月の日本プロ選手権では片岡が試合終了まで待ち、喜びを分かち合った。

片岡は優勝会見で「大成っていう言葉を出すと、もう泣きそうなんですけど」と言葉をつまらせた。「今日は本当に悔しいラウンドだったと思う。それでも来てくれて、泣きながら『おめでとう』って言ってくれた。うれしかったし、そういう人間性が本当に好きなところ」と目を潤ませた。