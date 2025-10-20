◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

第３０回秋華賞・Ｇ１は１９日、京都競馬場で行われ、２番人気の桜花賞馬エンブロイダリーが、逃げたエリカエクスプレスを半馬身差で差し切り、牝馬３冠最終戦を制した。桜花賞との牝馬２冠は史上１３頭目（牝馬３冠馬含む）。導いたクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は歴代最多４勝目で、史上初の２度目の連覇を果たした。１番人気に支持されたオークス馬のカムニャックは１６着に沈んだ。

秋めいた淀のターフに、鹿毛の馬体が華麗に舞った。２番手で迎えた最後の直線は、逃げ切りを図るエリカエクスプレスとのマッチレース。「今日は結果を出したかった」。ルメールは右へ左へステッキを持ち替え、エンブロイダリーにこん身のゲキを送る。それに応えるように桜花賞馬は闘争心を燃えたぎらせた。持ち味である跳びの大きなフットワークで、一完歩ずつ差を詰める。ゴール前で力強くかわし去り、半馬身差で牝馬２冠のゴールを駆け抜けた。

昨年のチェルヴィニアに続き、自身２度目の連覇で歴代最多の４勝目を挙げた鞍上は「馬の状態は完璧で、勝つ自信がありました。ラスト２００メートルはずっといい脚を使ってくれた。届いて良かった」と笑顔。ファンからの「クリストフ、ありがとう！」の声に、右拳を強く握りしめて応えた。

勝負をかけたのは向こう正面だった。２角を６番手で通過したが、武豊が手綱を執る逃げ馬がペースを緩めるのを素早く察知しポジションを押し上げた。「ペースが落ち着いたので、外からゆっくり上げていった。前半はすごく冷静。秋から落ち着いていますね」とルメール。オークスは折り合いを欠いて敗れたが、精神面の成長を実感していたからこその仕掛けだった。桜花賞と同じ栗東滞在でも、陣営は慣れを見込み、２週前ではなく、美浦でルメールが手綱を執った１週前追い切りを終えてから入厩。細部までこだわった調整も奏功した。

現３歳世代から供用が開始されたアドマイヤマーズ産駒は２０００メートルを超える距離で勝ち星がなかったが、距離の不安を覆すパフォーマンスで最後の１冠を制した。「２０００メートルはぴったり。将来的には２４００メートルもいけるかもしれない」とルメール。可能性が大きく開く勝利となった。

牝馬３冠最終戦を制し、逆転で３歳牝馬の頂点に立った。次なる相手は同世代の牡馬、古馬の一線級といった強敵たちだ。開業２年目の森一調教師は「まだまだ成長途上。この先完成されていくと思うので、強いエンブロイダリーをお見せできれば」と力強く宣言。２冠という栄誉を手に、世代を超えた最強の座をつかみにいく。（山本 理貴）

◆エンブロイダリー 父アドマイヤマーズ、母ロッテンマイヤー（父クロフネ）。美浦・森一誠厩舎所属の牝３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算８戦５勝。総獲得賞金は３億３８３３万１０００円。主な勝ち鞍は２５年クイーンＣ・Ｇ３、桜花賞・Ｇ１。馬主は（有）シルクレーシング。