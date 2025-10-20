◆明治安田Ｊ２リーグ 第３３節 札幌２−０富山（１９日・富山県総合運動公園陸上競技場）

北海道コンサドーレ札幌が３試合ぶりの勝利を挙げ、Ｊ２残留条件となる１７位以上を確定させた。アウェー・富山戦はＭＦ高嶺朋樹主将（２７）が前半２０分、後半２３分と左ミドルを２本決め、２―０で勝利した。勝ち点４６で１１位のままも、プレーオフ圏の６位鳥栖との勝ち点差は１０と、残り５戦へ望みをつないだ。

勝ち点３を手にし、殊勲の高嶺は「どんな形であれ、勝利だけが必要だったので」と結果に関しては一定の評価をしたが、その顔は険しいままだった。５試合ぶりの完封劇も、相手を崩し切った場面は少なく、シュート数、ボール保持率とも下回った。高嶺は「前半は押し込まれ、相手に上回られた。このままでは難しい展開になる」と今後に向け、改善の必要性を口にした。

次節ホームで対戦する２位の水戸が敗れたため、勝ち点差１５と自動昇格の可能性も残りはしたが、１敗も許されない状況に変わりはない。選手同様、終始固い表情だった柴田慎吾監督（４０）は「まずはしっかり勝っていくということ」とこれまで同様、一戦必勝の姿勢を示した。さらに「もっとアグレッシブに戦った中で勝ち点３を目指したい」と持ち味を出し切ってこそ、白星が近付くと強調した。