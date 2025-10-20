俳優の瀬戸康史が、大学祭のトークショーに出演したことを報告した。

瀬戸は２０日までに自身のインスタグラムで「大阪工業大学城北祭でのトークショー。ご来場いただいた皆さんありがとうございました」と書き出し、「ＭＣは事務所の後輩の真丸。おかげでリラックスして臨めました」と振り返り、俳優・真丸（しんまる）との２ショットなどをアップした。「お客さんも温かくてめちゃくちゃ盛り上がりましたね。実行委員の皆さんもクイズなど考えてくださりありがとうございました！子ども達も来てくれて癒された〜」と、感謝の気持ちをつづった。

この投稿にファンからは「いつもながら黒でかっこいい」「めちゃくちゃ笑って面白かったよ〜」「後輩さんの進行も上手で二人の掛け合いも楽しくて、会場が一体で楽しくてほんとに行ってよかったです」「質問にも答えてもらって嬉（うれ）しかったです」「わ〜！近くで働いてました。行きたかった〜！」「楽しい時間が過ごせてよかったですね」「素敵なお写真がみれて嬉しいです」などの声が寄せられている。