ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

クッション性と反発性を両立！【ミズノ】のエナジー ウルトラライトウォーキングシューズがAmazonに登場！

ミズノのウォーキングシューズは、クッション性と高い反発性を兼ね備えたミニマルシューズである。日常の様々なシーンで活躍する多機能な一足だ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

エンジニアードニット素材が伸縮性をコントロールし、素足のようなフィット感を実現している。

日常向けシューズでありながら、そのミッドソールはランニングシューズに匹敵するほどのクッション性と高い反発性を発揮する。これにより、ただ歩くだけでなく、ジョギングにも使用できる汎用性の高さが魅力である。

このモデルはシューレース(靴紐)のないスリッポンデザインを採用している。そのため、忙しい朝やちょっとした外出時にも、スムーズな着脱が可能であり、日常の使いやすさが格段に向上している。

歩きも走りも、もっと軽快に。ミズノの「エナジー ウルトラライト」で、あなたの毎日をエネルギーで満たそう。