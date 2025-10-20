¿·¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤ÇÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡ÔºÇÄãÄÂ¶â¡Õ¡Ô°é»ùµÙ¶È¡Õ¡ÔÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡Õ¡Ä¡È¤Ò¤è¤Ã¤³¼ÒÏ«»Î¡É¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹
¡Ò¡Ô¼Ò°÷¤¬½¢¶ÈÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¡¦Æþ±¡¡ÕÏ«´ð½ð¤Ë»ö¸ÎÊó¹ð¤ò¤»¤º¡¢¤â¤ß¾Ã¤·¤¿¤¤¡È²ñ¼Ò¤Î»ö¾ð¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¹â»ÔÁáÉÄµÄ°÷¤¬¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤º¤«6Æü¸å¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£½é¤Î½÷À¼óÁê¤«¡¢À¯¸¢¸òÂå¤«¡£ÇÈßÑ´Þ¤ß¤Î¤Ê¤«¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢Âè104ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£¿·¤·¤¤¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¼ÒÏ«»Î¤Î¥Ò¥Ê¥³¡×Âè1ÏÃ Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡ÏÃÂê¤Î¤ª»Å»ö¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¼ÒÏ«»Î¤Î¥Ò¥Ê¥³¡Ù(¸¶ºî¡¦¿åÀ¸Âç³¤¡¿Ì¡²è¡¦²ÏÌîÊÌÁñÃÏ)¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÄ«ÁÒ¿÷»Ò(¥Ò¥Ê¥³)¤¬¡¢10·î¤«¤é²þÀµ¡¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëË¡Îá¤äÀ©ÅÙ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â»þµë1000±ß°Ê¾å
¨¡¨¡ ¤Þ¤º¡¢10·î¤«¤éÊÑ¤ï¤ëÆ¯¤Êý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Îá¤äÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥Ê¥³¡¡2025Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñºÇÄãÄÂ¶â¤¬10·î¤«¤é½ç¼¡¡¢°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç»þµë¤¬1000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤¬Åìµþ¤Î1226±ß¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¤Î1225±ß¡¢Âçºå¤Î1177±ß¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ºÇÄã¤Ï¹âÃÎ¡¢µÜºê¡¢²Æì¤Î1023±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤ÏºÇÄãÄÂ¶âË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤òÏ«Æ¯¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÀµ¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ò²¼²ó¤ë¶â³Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ç¤â²þÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ò¥Ê¥³¡¡»Å»ö¤È°é»ù¡¦²ð¸î¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°é»ù´ü¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Î³È½¼¤ä¡¢²ð¸îÎ¥¿¦ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¸ÛÍÑ´Ä¶À°È÷¡¢¸ÄÊÌ¼þÃÎ¡¦°Õ¸þ³ÎÇ§¤ÎµÁÌ³²½¤Ê¤É¤Î²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î²þÀµ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÅØÎÏµÁÌ³²½¡Ê»Ò¤¬3ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤ä»Ä¶ÈÌÈ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¡Ê»Ò¤¬¾®³Ø¹»½¢³ØÁ°¡Ë¡¢Æþ³Ø¼°¤ä³ØµéÊÄº¿Åù¤ÎÍýÍ³¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë»Ò¤Î´Ç¸îÅùµÙ²Ë¤Î¸«Ä¾¤·¡Ê»Ò¤¬¾®³Ø3Ç¯À¸½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ë¤Ê¤É¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°é»ù´ü¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢10·î¤«¤é¤Ï➀»Ï¶È»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡Ê10Æü°Ê¾å¡¿·î¡Ë£ÊÝ°é»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ±¿±ÄÅù¤ÍÜ°éÎ¾Î©»Ù±çµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿¡Ê10Æü°Ê¾å¡¿Ç¯¡Ë¥Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¤Î¤¦¤Á¤«¤é2¤Ä°Ê¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ö¶È¼Ô¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¤³¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¤òÁªÂò¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ê¤É¤ò¿½¤·½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢»Ò¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¶ÐÌ³»þ´Ö¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤ò¸ÄÊÌ¤ËÄ°¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿Á¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥Ê¥³¡¡Æ¯¤Êý¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤Î¡Ö2³äÉéÃ´¡×¤Ø¤ÎÇÛÎ¸Á¼ÃÖ¤¬10·î¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯10·î¤è¤ê¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ç°ìÄê°Ê¾å¤Î½êÆÀ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤¬2³ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ü¹Ô¸å3Ç¯´Ö¤Ï³°Íè°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë1¤«·îÊ¬¤ÎÉéÃ´Áý¤¬ºÇÂç¤Ç¤â3000±ß¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬9·î30Æü¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁýÂç¤òÂ³¤±¤ë°åÎÅÈñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤¬´Ø¿´¤ò¤â¤Ä¤Ù¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÃí»ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¨¡¨¡ÏÃÂê¤Î¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥Ê¥³¡¡¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Î³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀÀÇ¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÈïÉÞÍÜ¼ÔÍ×·ï¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý¤ò¥»¡¼¥Ö¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤À¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤«¤«¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢10·î¤«¤é19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ýÆþ´ð½à¤¬150Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë½¢¶ÈÄ´À°ÂÐºö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Ç¤â¡¢➀Ç¯¼ý¤¬106Ëü±ß¡Ê·îµë8Ëü8000±ß¡Ë°Ê¾å¡¢¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬½µ20»þ´Ö°Ê¾å¡¢£2¤«·î¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÛÍÑ¤Î¸«¹þ¤ß¡¢¤½¾¶È°÷51¿Í°Ê¾å¡¢¥³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Í×·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢➀ÄÂ¶âÍ×·ï¤ä¤´ë¶Èµ¬ÌÏÍ×·ï¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡(´Æ½¤¡¦HR¥×¥é¥¹¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í)
¡ÊÊ¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë