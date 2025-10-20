NPBでは19日、パ・リーグのCSファイナルステージ第5戦が行われました。

この日は3回まで両チーム無得点と投手戦の展開に。しかし4回に試合が動きました。

ソフトバンクの先発・大津亮介投手はここまでヒット1本に抑えていましたが、先頭の石井一成選手のヒットを浴びると、レイエス選手と郡司裕也選手に連続四球を与え無死満塁のピンチを招きました。ここで清宮幸太郎選手をファースト方向への当たりにするも、エラーが絡み失点。さらに犠牲フライでも1点を失いました。

2アウト1、3塁の場面ではマウンドを2番手・ヘルナンデス投手にスイッチするも、日本ハム打線は猛攻を継続。矢澤宏太選手のタイムリーで1点を追加すると、5回にも1アウト満塁の好機から清宮選手のタイムリーと田宮裕涼選手のスクイズで3点を追加しました。

これで6点リードとした日本ハム。6回にも相手のエラーの間に1点を追加し、7回には山川選手のソロHRで1点を返されるも、「7-1」と大量リードで勝利しました。

レイエス選手を筆頭に勢いづいた日本ハムは3試合で22得点をあげ3連勝。日本シリーズ進出まで逆王手をかけました。対するソフトバンクは投打がかみあわず。失点を重ねる中、3試合で4得点のみとなっています。

最終第6戦では、ソフトバンクが引き分け以上で突破。日本ハムは勝利が絶対条件となります。両先発はソフトバンク・モイネロ投手と日本ハム・達孝太投手と発表されています。