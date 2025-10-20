24歳・上西怜、磨き上げられた美ボディ大胆披露
元NMB48上西怜が、20日発売の『月刊ヤングマガジン』11号（講談社）の巻末グラビアに登場した。
【別カット】美ワキ＆“たわわ”をみせた上西怜
上西は、2001年5月28日生まれ、滋賀県出身。16年にNMB48の5期生として加入し、「れーちゃん」の愛称で親しまれてきた。NMB48のフロントメンバーとしてはもちろん、グラビア、ファッションモデル、アパレルプロデュースなど多方面で活躍してきた。姉は元メンバーの上西恵、いとこは上西星来。
今年3月にNMB48を卒業し、これまで以上にグラビアシーンで存在感を放っている上西。24歳を迎え、磨き上げられた美ボディを存分に披露している。
同号表紙＆巻頭グラビアには、エリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）が登場する。
