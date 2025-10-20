CS3Ï¢ÇÔ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢Åê¼ê·ÑÅê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë²òÀâ¿Ø¤¬¶ì¸À¡¡ãø¼Ä»á¡Ö¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤ÆÀª¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¢¡ ´äËÜ»á¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤é°½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï19Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤Ë1¡Ý7¤ÇÇÔÀï¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3¾¡3ÇÔ¤ÈµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£4²óÉ½¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÄÅÎ¼²ð¤«¤é2ÈÖ¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤â¡¢Ìðß·¹¨ÂÀ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5²óÉ½¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Ç¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¾¾ËÜÀ²¤ËÂå¤¨¤ë¤â¡¢¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ°ø¤È¤·¤ÆÅê¼ê·ÑÅê¤ËÃíÌÜ¡£²òÀâ¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤¬¡Ö¡ÊÅê¼ê¿Ø¤¬¡ËÆ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÏÀ¤À¤¬¡¢ÂçÄÅ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌðß·¤Î½ê¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡£´°àú¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤â¤Ã¤ÆÃ»´ü·èÀï¤À¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ð¤·¤Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ã»´ü·èÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁá¤á¤ËÂå¤¨¤¿Êý¤¬¹¥·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¾õÂÖ¤Ï¤ä¤Ï¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò1¿Í¿¤Ð¤·¤¹¤®¤¿¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¼ê¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£Àª¤¤¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À1¤ÄÉé¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ»´ü·èÀï¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î´äËÜÊÙ»á¤Ï¡ÖºòÆü¤Î»î¹ç¤«¤é¤À¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬Æó»à¤«¤é¸òÂå¡¢¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¸Ù¤¬¤»¤ÆÆó»à¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÅê¼ê¸òÂå¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¸Ù¤¬¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆó»à¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ1µå¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤¬°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¸Ù¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç4¡Á5µå¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈèÏ«´¶¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡¢°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂÎÎÏ¤ò¤à¤·¤Ð¤à¡£¤½¤Î°½Û´Ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºòÆü¤«¤é¤ÎÅê¼ê¸òÂå¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù