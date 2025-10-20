約640万円！ フル装備のトヨタ「最新型ヴォクシー」がスゴい！ 全長4.7m級の「ちょうどイイサイズ」が「“2階建て”仕様」に!? ホワイトハウスキャンパーの“全部のせ”車中泊仕様「DAYS POP JOY」に注目！

「ヴォクシー」キャンピングカーはモリモリのフル装備仕様だった

ホワイトハウスキャンパーは、2025年9月20日から21日までポートメッセなごや（名古屋市港区）で行われたキャンピングカーイベント「名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMN」に出展。

会場では、トヨタ「ヴォクシー」をベースにした「ヴォクシー DAYS POP JOY」が実車展示されていました。

トヨタ「ヴォクシー」のオリジナルキャンピングカー「ヴォクシー DAYs（デイズ）」が凄かった！

【画像】超カッコいい！ これがフル装備のトヨタ「最新型ヴォクシー」です！ 画像で見る（30枚以上）

ホワイトハウスキャンパーは、愛知県東郷町に本拠地を構えるキャンピングカーメーカー。輸入車の販売などを手がけるホワイトハウスグループの一員として、安心して乗れるキャンピングカーを市場に送り出しています。

ヴォクシー DAYS POP JOYは、トヨタが展開しているミドルクラスミニバン「ヴォクシー」の最新モデル（4代目）をベースにしています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベース2850mm（2WD）。外から見ても室内の広さを感じさせるスクエアなフォルムですが、いっぽうでスマートさも持ちあわせたデザインです。

ヴォクシーと兄弟車である「ノア」との主な違いは、よりインパクトの強いフロントフェイスを採用している点にあります。

パワーユニットは、2リッター直列4気筒エンジンを搭載したガソリン車と、1.8リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド車を展開します。

そんなヴォクシーをベースにしたキャンピングカーがヴォクシー DAYSシリーズです。

複数の仕様が用意されるほか、ベース車はヴォクシー各グレードのほかノアも可能とするなど、予算に応じた選択ができるのも魅力となっています。

名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMNに出展されたヴォクシー DAYS POP JOYは、屋根にポップアップルーフを追加した最上級仕様です。

通常時は全高1990mm（2WD）／2020mm（4WD）に抑えられ、ショッピングモールなどに多い自走式の立体駐車場も利用できる一方、ポップアップすれば大人2人がゆったり横になれるほどのテント空間を確保します。

室内は、走行充電システムやサブバッテリー、FFヒーターなどがセットされた「ホットパッケージ6点セット」のほか、外部電源＆AC車内コンセント、シンク・給排水タンク、冷蔵庫、フラットベッドになる専用のセカンドベンチシート、フロント回転シート、サブバッテリーの容量アップ、専用家具などがすべて備わるフル装備となっています。

展示車にはさらに電子レンジまで積まれていた“全部のせ”仕様でした。

今回の仕様の場合、通常走行時の乗車定員は6名です。停車時にフロント回転シートを展開すれば対座のリビングスペースにできるほか、セカンドシートをフラットにすれば上下で合計3名（＋子ども1名）の就寝ができるなど、多彩なシートアレンジが可能となっています。

展示していたヴォクシー DAYS POP JOYは、ヴォクシー「S-G」グレード（2WD）がベースで、価格（消費税込み）は637万円と表示されていました。

※ ※ ※

会場のスタッフにオススメのポイントを聞くと、「大きさも手頃なサイズであり、普段使いも可能という点でしょうか」と話していました。

確かに座席さえ倒さなければ通常のヴォクシーと同じような感覚で扱えるので、日常の買い物などの街乗りでも違和感なく使えそうです。これはヴォクシー DAYS POP JOYの大きな魅力といえるでしょう。