ポイントはたった1つ！　「勉強グセ」のある「算数好き」の子どもを育てるためにプロの教育者がしていること

「小さい子に無理に勉強をさせる必要はない」そういう考えの大人もいることだろう。しかし、塾の現場で長年にわたり幼児、小学生を指導してきた田邉亨氏（りんご塾代表）は、「子どもを早くから学びに馴染ませたほうがいい」と言う。なぜ小さい子に勉強をさせたほうがいいのか、塾で実際に起きた出来事をもとに、田邉氏に語ってもらった。

前編記事『「のびのび」育てても伸びません！ 子どもの才能を潰したくない親にカリスマ塾長がおすすめする「3つの学習」』より続く。

目標は「算数好き」になってもらうこと

算数オリンピックを目指している塾や、上位者向けの塾というのはあるが、りんご塾のように、「算数を好きにさせて伸ばしていく」という塾はなかったと思う。

算数オリンピックに出たいという子、出させたいと思っている親がすごく多いわけではない。入塾を考えてりんご塾にお見えになる方のほとんどは、「子どもに算数好きになってほしい」という親である。おそらくご本人も、「算数好きになりたい」という思っている。

しかし、どうすれば子どもに「算数好き」になってもらえるのだろう。その答えが、記事前編の最後で書いた「算数を勉強と捉えない」ということである。算数は「算数なぞなぞ」だ。強制的にやらされているのではなくて、なぞなぞの答えを知りたくてやっている……そんな感覚を維持できるようにしたい。

算数が「義務」になってしまうと、正直かなり残念なことになる。逆に、子どもが算数を「遊び」や知的な「ゲーム」の一種と捉えられればきっと好きになるし、力もどんどん伸びていく。それをポイントに僕が続けているのが、以下のような学び方だ。昔の話だが、自分のブログから一部省略しつつ引用させていただく。

〈ブログから〉算数嫌いのA君に起きた変化

算数の大嫌いな生徒が、いくつか塾をみてどういうわけかうちを選んだ。

たとえばA君としよう。A君は学校の勉強というだけでつらそうな顔をする。

小数点とか、分数とか、大嫌いなのが伝わってくる。

けれどこの不等号の中に数字を入れていくのは苦ではないようだ。

1〜nまでの数字が縦横一通りずつ入る。

3×3から始めて、4×4。

5×5になると相当悩む。

10分ぐらいひとつのプリントを見つめている。

半分くらいは解けない日がある。毎週2回来て、頭を使って帰る。目に見えて集中力は増している。

「この問題に比べたら、算数の問題なんて簡単だよ。」

と今日言ったけれど、信じていないようだ。

A君には考える力があるということは私にはわかる。誰でもその人なりに考えることは出来る。集中力が持続するということも証明された。もちろん興味があればの話だ。

＊＊＊＊＊【引用終わり】＊＊＊＊＊

子どもは興味があることには集中し、面白いと思ったことは自ら学ぶ。A君の頭の中には、給食の時間についたカレーのシミのように、「算数は難しい」という考えがこびりついてしまっていた。だから彼が「何だこれ？」と興味を持てて、「楽しい！」と思えるパズルを入り口に、学びのほうへ導いていったわけだ。

A君の場合は、すでに「算数は難しいものだ」とどこかで思い込んでしまっていた。その考えを解きほぐすのは、非常に難しい。だから毎日少しずつしか進まなかったし、本格的な勉強へと切り替えていくのも簡単ではなかった。

でも、これが先入観のない幼児や、小学校低学年の子だったら、どうだろうか。同じようにパズルを入り口にすれば、「算数嫌い」になどならず、もっとすんなり本格的な勉強へ入っていけただろう。だから新刊『本物の算数力の育て方』で僕は、メソッドを紹介しつつ、「できれば幼児や低学年の時期から始めたほうがいい」と書いたのだった。

「何もできない状態」だった子が……

実際、幼稚園の頃から塾でパズルに親しんできた子は、算数にまったく抵抗を感じている様子がない。以下は塾に見学に来た記者が、ある塾生とその親に行ったインタビューからの抜粋である。

【記者】

「もともとお子さんは算数が好きだったんですか？」

【母親】

「いえ、もともとは何もできない状態から、ここまでしていただいたんです」

【記者】

「何年くらい通っておられるのですか？」

【母親】

「年長のときからかな？」

【記者】

「なんでこの塾に通わせようと思ったのですか？」

【母親】

「数字に強くなって欲しいなと思ったので。もともと座って集中することもできない状態だったんですが、この塾のおかげで集中できるようになって、学校でも授業で集中するようになったりだとか……」

【記者】

「（塾で）勉強する様子を後ろから見ていましたが、前のめりで机に向かって、誰よりも集中している感じでしたよ」

【母親】

「見ていないのでわかんないです」

すっかり「勉強する癖」がついた

一家は塾の近所にお住まいなので、母親は塾に子どもを送ったあと、終わりの時間になるまで帰宅するのである。次に記者は子どもに尋ねた。

【記者】「算数とくい？」

【子ども】「うーん、普通」

【記者】「算数好き？」

【子ども】（うなずく）

【記者】「塾好き？」

【子ども】（微笑んでうなずく）

【記者】「塾のどんなとこが好き？」

【子ども】「んー…、割り算とか、暗算とか、暗算の割り算とか」

他に母親は、「家に帰ると子どもがすぐさま宿題を出して解き始める」「あまりにも塾に行きたがるので、子どもを止めなければいけないときがある」といったことを笑顔で話してくれた。

すっかり「勉強する癖」がついている。いいことだ。この子はもう、一生勉強好きでいてくれる可能性が高いし、きっと将来も安泰だ……そんな希望が自然とわいてこないだろうか。こんな子をたくさん育てたいから、僕は塾を算数特化型の塾を経営し続けているのである。

「金メダリスト」はこれで生まれた！ 彦根の算数塾が開発した「論理的思考力を高める」ベストセラー教材とその効果