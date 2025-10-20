高橋一生×平山秀幸監督が語る『1972 渚の螢火』…30年の信頼関係が生んだ「娯楽」に込めた沖縄への思い

本土復帰直前の1972年、混沌とした沖縄を舞台に繰り広げられるクライムサスペンス『連続ドラマW 1972 渚の螢火』が10月19日よりWOWOWでスタート。原作は「へぼ侍」で松本清張賞、「インビジブル」で大藪春彦賞を受賞した坂上泉の「渚の螢火」。100万ドル強奪事件の捜査に挑む琉球警察班長・真栄田太一を演じる高橋一生と監督の平山秀幸が3度目のタッグを組んだ。1994年『よい子と遊ぼう』、2012年「連続ドラマW ヒトリシズカ」に続く共演。本土復帰という歴史的転換点を描く作品に、二人はどう向き合ったのか。

沖縄本土復帰という史実とエンターテインメント性

――1972年の沖縄本土復帰という難しいテーマを扱う本作に臨む覚悟や、お二人の意識のすり合わせはどのようにされましたか。

平山秀幸監督（以下 平山）：原作を読んで、沖縄という場所で本土復帰にまつわる話をやるとなると、政治的なことにまず目が行くと思うんです。でも、登場人物は、ギャングと警察とアメリカ軍――娯楽ものとして面白そうな素材がたくさん込められているので、B級のアクション映画を作ろうと最初に思いました。僕は今まであまりドンパチモノをやったことがないので、政治的な構え方よりもアクションをやろうという思いがスタートですね。

高橋一生（以下 高橋）：完全なる史実としてやるのなら、それはドキュメンタリーに任せた方がいい。物語が娯楽としてある以上、娯楽であることが大前提で、政治的なことよりもエンターテインメントであるべきだという話は最初の頃に平山監督としたんです。

平山：でも、逆に準備や撮影を進めるうちに、初めて知ったことや驚いたこと、まだまだ勉強不足だったと感じることなど出てきて、いろいろ考えざるを得なかったのは確かです。

約30年の信頼関係

――今回、お二人は3度目のタッグですよね。約30年の時を経て、改めてご一緒されていかがでしたか。

平山：最初の出会いは彼（高橋）が子役で、その次は刑事になっていて、今回また刑事役。12年周期ぐらい、干支の度に会うくらいで巡ってくるんですよ（笑）。自分の世界を着実に作られてきて、映像の人間としてちゃんとした"仲間"になってきている感じがして、頼もしいです。

高橋：平山監督をとても信頼できるなと思うのは、その都度その都度悩んでいらっしゃること。それは迷いではなく、１つ1つのシーンや作品に対する誠実な思いがちゃんとそこにある。その視点でお芝居を見てくださっているので、とても信頼できる方だなと思っています。

平山：台本というのは作品にとっての青写真であって、俳優さんのいろんな血や肉、生理など、いろんなものが入ってきて初めて成立してくるもの。必ずしも台本の通りに前に進む必要は全くないですね。面白いものがあればどんどん出してくれよと思います。

当時を知る沖縄の人々との交流から得たもの

――高橋さんは、演じた真栄田太一をどんな人物だと思いましたか。

高橋：真栄田太一は、石垣島出身で、東京の大学に進学した後、琉球警察に入署した、いわゆるエリートなんです。沖縄出身だけれど、東京にいたことや喋り方などから、周りからは「ないちゃー」（内地の人間）と揶揄されている、世界のどこにも居場所がないような人間で。良かれと思って距離を取っていることが、現地の人たちの神経を逆なでしてしまう。そういう感覚でいる真栄田に寄り添っていくことを心掛けました。

――撮影にあたり、実際に沖縄で当時を知る地元の方々にお話を聞いたそうですね。

高橋：地元の人に話を聞いていけばいくほど、当時の複雑な状況などを具体的に想像できるようになってきました。アメリカに対してネガティブな印象を持っている人とポジティブな印象を持っている人、どちらもいる。その中で揺れている人たちの話なんだということは、現地に入っていくとなおさら肌身に染みてきました。

バディとなる青木崇高の存在感

――ある種バディ的な存在となる青木崇高さんとのお芝居はいかがでしたか。

高橋：青木さんとしっかりお芝居で対峙するのは初めてでしたが、探求心も非常に強い方で、心情の乗せ方みたいなものはとても勉強になりました。青木さんが演じる与那覇は、真栄田の高校の同級生ながら、最初は東京に出て行った真栄田に疑いを抱いているんですね。でも、少しずつ距離感や結束が変化していく。彼のお芝居の出方を見て、真栄田を構築していったところもあります。実は青木さんとはいまだに2、3カ月に1回ぐらい僕の家で食事しています（笑）。僕は普段、俳優同士で仲良くなることはあまりないんですけれど、思った以上に仲良くなりました。

――演技論で盛り上がったのでしょうか。

高橋：いいえ、僕、演技論を語るのは大嫌いなんです（笑）。学べることはお芝居をしているときしか分からないですし。青木さんに関して言えば、全く違うところからお芝居を組み立てられているのかもしれないというお互いの興味が、違う方向から合致したのかなと思います。

――1972年という時代を描く上で大変だったのは、どんなことでしょうか。

平山：あの時代の沖縄を描く悩みといえば、やっぱり車ですね。1972年の交通事情ですから。街の風景を撮っても、車は全部左右逆なんですよね。この処理方法は秘密ですが（笑）、ただ、空気ってあるんですよ。東京で撮影する空気とは違う、沖縄じゃないと出せない空気。撮影期間は実はものすごく寒かったんですよ。シーンとしては、半袖姿で扇風機を回して扇子を持ってもらうけど、俳優さん達は寒かった。もっと本当はギトギトギラギラみたいな空気が欲しかったなと思うところもありますが。

沖縄の怒りと、その先にあるもの

――1972年の本土復帰から53年が経ちましたが、基地問題や日米地位協定など、当時からの問題が今も続いています。今この作品を作る意義をどう感じていますか。

平山：テーマというのは苦手なんですが、もしあるとすれば、きっと怒りだという気がします。これは1972年の沖縄を舞台とした話ですが、それからもう53年経っていて、真栄田たちが頑張ってきたあの時代と今と何が違うかというと、僕はあまり変わらないと思うんですね。撮影を進めるうちに知らないこともたくさん知りました。僕は東京に住んでいるけど、じゃあ1972年から今まで自分が何をしたんだろうみたいな後ろめたさも当然自分の中に出てくる。作品が終わって、よかったよかったと言いにくいところはあるんです。

高橋：実際に沖縄で撮影させていただく中で、もしかしたらこれは怒りのその先なのかもしれないと思ったり、やりきれない思いや、抜けない棘みたいなものがどうしても残ってしまう話だと感じたりしました。かといって、それを意識しすぎても意図的になってしまうし、メッセージが前面に出てしまうと、人間がなくなってしまう気もする。

平山：余白とかズレとか、それぞれの俳優が持ち寄るものをあまり統一しないで作っていくことは心掛けました。解説風に見えるようものは、個人的にあまり好きじゃないですし、混乱があってこそ人間のリアルだと思うんですよ。ただ、撮影の最後の方で、高橋さんがやる真栄田はこういうことだなと明確に見えてきたのは、すごく良かったですね。

高橋：その時々の混乱がうまくお芝居と溶け合って、作品の中に混沌として出ているのが良かったのではないかと僕は完成した作品を観て思いました。人間ドラマとして重心の低い作品でありつつ、クライムサスペンスという娯楽性もしっかり持った作品に仕上がっていると思います。

『連続ドラマW 1972 渚の螢火』は10月19日（日）より毎週日曜午後10時、WOWOWプライム・WOWOWオンデマンドにて放送・配信（全5話）。第1話無料放送。

映画『国宝』業界人たちの【評価が低すぎるワケ】…国内実写映画の興行収入トップも目前！歴史に残る空前の大ヒットも