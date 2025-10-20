残り6試合となったサッカーJ2リーグは、18日（土）19日（日）に第33節の10試合が行われました。

2位V・ファーレン長崎は、ホームでヴァンフォーレ甲府に快勝し15試合負けなし。勝ち点を62に伸ばし、残り5試合で今季初の首位に立ちました。前節まで首位の水戸ホーリーホックは、3位ジェフユナイテッド千葉にホームで敗れ2位転落。上位との直接対決を3位千葉は、逆転でのJ1自動昇格へ望みをつなげる勝利となりました。

4位以下では、勝利した徳島ヴォルティス、RB大宮アルディージャ、サガン鳥栖がJ1昇格プレーオフ圏内に。一方引き分けに終わったベガルタ仙台は圏外の7位に順位を下げています。8位ジュビロ磐田は徳島との直接対決に完敗、昇格プレーオフの6位までの勝ち点差が5に広がっています。

残留争いでは、残留圏にいる16位ロアッソ熊本と17位大分トリニータが勝ち点35。降格圏の3チームである18位カターレ富山、19位レノファ山口FC、20位愛媛FCは、勝ち点差があるため厳しい状況。特に最下位・愛媛FCは残り5試合全勝したとしても、ロアッソ熊本と大分トリニータが5試合で勝ち点1を獲得した時点で、J3自動降格枠の18位以下が確定。次節にも降格が決まる可能性が高いです。次節第34節は25日（土）、26日（日）に行われます。

【J2第33節】

◆いわき 2−1 愛媛（ハワイアンズスタジアムいわき、18日）

得点【いわき】石渡ネルソン（前半33分）堂鼻起暉（後半32分）【愛媛】曽根田穣（後半4分）

◆大宮 1−0 藤枝（NACK5スタジアム大宮、18日）

得点【大宮】豊川雄太（前半36分）

◆鳥栖 1−0 秋田（駅前不動産スタジアム、18日）

得点【鳥栖】西矢健人（前半5分）

◆徳島 4−0 磐田（ヤマハスタジアム(磐田)、18日）

得点【徳島】ルーカス バルセロス（前半13分、前半40分）児玉駿斗（前半21分）鹿沼直生（前半38分）

◆長崎 4−0 甲府（PEACE STADIUM Connected by SoftBank、18日）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半10分）澤田崇（前半26分）松本天夢（後半26分）マテウス ジェズス（後半45+3分）

◆札幌 2−0 富山（富山県総合運動公園陸上競技場、19日）

得点【札幌】高嶺朋樹（前半20分、後半23分）

◆今治 1−1 山口（アシックス里山スタジアム、19日）

得点【今治】横山夢樹（後半3分）【山口】山本桜大（後半43分）

◆山形 1−1 熊本（NDソフトスタジアム山形、19日）

得点【山形】ディサロ燦シルヴァーノ（後半20分）【熊本】豊田歩（後半33分）

◆大分 0−0 仙台（クラサスドーム大分、19日）

◆千葉 1−0 水戸（ケーズデンキスタジアム水戸、19日）得点【千葉】杉山直宏（後半45+6分）