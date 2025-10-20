シリーズMVPを獲得しインタビューに答えた大谷翔平選手の言葉を通訳したアイアトンさんにファンから称賛の声が寄せられました。

ドジャースが3連勝で迎えたブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦。大谷選手は「1番・投手兼DH」で出場すると、投手として7回途中10奪三振無失点。打者としては3本塁打3打点でファンに衝撃を与えました。

この活躍でシリーズMVPを獲得した大谷選手は「声援が力になりましたし、本当にみんなを代表してこれを受け取っていると思っているので、あと4つ全力で勝ちにいきたいです」とコメントし、スタジアムから大歓声があがりました。

さらにファンに向けて「みなさん今日はおいしいお酒を飲んでください」とメッセージを送ると、アイアトンさんは「enjoy a really good “SAKE”」と通訳し、インタビュアーや後ろのチームメート、ファンを笑わせました。

お酒をそのままSAKEと通訳し、表現をうまく伝えたアイアトンさんの気の利いたコメントにファンから「Beerじゃないところがステキ」「『お酒』を“SAKE”と通訳した機転が素晴らしい」「アイアトン氏の通訳レベチ」「マネできないレベルの通訳」「本当に通訳が上手」など称賛の声があがりました。