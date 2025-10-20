７日に右足首を手術した広島・中村奨成外野手（２６）が１９日、年内をメドに状態を１００％に戻すプランを明かした。術後４日ほどで退院し、２０日に抜糸を行う。現在は廿日市市の大野練習場でリハビリを開始しており、早期の完治を目指す考え。８年目の今季は自己最多１０４試合に出場し、レギュラーに定着した。さらなる飛躍へ、前進していく。

見通しの明るさが、動きと表情から伝わった。７日に手術した中村奨は、そこから２週間足らずで軽いキャッチボールを再開。歩行も問題なく「もう大丈夫です、歩くぐらいは」と現状を明かした。

球団は１０日、７日に広島市内の病院で右足首を手術したと発表。「右陳旧性足関節内果骨折」と診断され、術式は「遊離体摘出術」。球団トレーナーは「骨折した痕があり、それが遊離体となっていたので、その骨片を取り除きました」と話していた。

入団した頃からの古傷で人生初の手術。本人は「去年までは（試合に）出たり出なかったりで、そんな気にすることもなかった。（今年は）こうやって出させてもらったので、このタイミングかなと」と経緯を語った。

現在こなせるメニューは距離の近いキャッチボールと、強度を抑えた体幹トレーニング。経過は順調そのもので、２０日に抜糸する。「早く治すに越したことない。１２月ぐらいには１００％で（いけるように）」と年内までに全開に戻すプランを描く。患部の完治を最優先に考えつつ「痛みがなければ、どんどん（段階を）上げていきたい」と技術練習に早く取り組みたい思いを吐露した。その裏にはレギュラー死守への強い思いがある。

今季は開幕を２軍で迎えるも、７月初旬からスタメンに定着した。右肩負傷で離脱もあったが、１０４試合の出場で打率・２８２、９本塁打、３３打点。全てでキャリアハイの成績を残し、１番打者の座をつかみ取った。

「自分的にはいいモノを出せたと思っている。来年、これ以上の成績を残さないといけない。いいモノが出た中で、さらにレベルアップできるように」と闘志を燃やす。

次に見据えるのは全試合出場。「今年１０４試合出させてもらって、来年は１４３試合出たいというところが出てきた。そこに対して少しでも不安材料がなくなれば」とさらなる高みを目指す。

同時に、今季８度の盗塁企図で成功２にとどまった事実にも触れ、「より一層、走れるようになった姿を見せられるように」と“俊足復活”にも意欲を示した。不動のレギュラーの座を目指し、着実に歩みを進めていく。