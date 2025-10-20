畑岡奈紗とドン・キホーテでバッタリ！購入品は…？

「ロッテ選手権」はハワイで開催されているが、試合会場はホノルルから西へ約40分離れたホアカレイCCだ。ホノルル空港やパールハーバーよりも西に位置していて、ホノルルのような賑わいはない。しかし、最近では開発も進み、レストランや食料品店も多く見られるようになった。

そんな場所でのお買い物に最適なのは、ハワイにも数店舗を構えるようになった日本のドン・キホーテだ。

練習終わりの畑岡プロにバッタリ！購入品は…

写真のDON DON DONKIもドンキホーテの系列店。広大な売り場面積にさまざまな商品が並んでいるのは日本でもお馴染み。ただ、ハワイのお店はスーパーも兼ねていて、食品の品揃えも豊富。多くの選手が泊まるホテルから5分という立地の良さもあって、試合帰りの選手の間でも重宝されている。

練習日の夕方、筆者もドンキで買い物していると、練習終わりの畑岡奈紗にバッタリ遭遇した。買い物カートにいっぱい乗せた商品を前にニッコリ。

「ホテルにキッチンが付いているので、夕食は部屋で作って食べてます。今夜はステーキにしようと思ってます」

この週、畑岡が宿泊していたのは、コース近くの宿ではなく、契約先ヒルトン・グランドバケーションズ系列のホテルで、場所はホノルル。ちょっと移動距離はあるものの、快適に過ごしたようだ。

ところで、写真の畑岡は練習後、夕方に遭遇した時に撮影したものなのだが、それがわかる部分はどこでしょう？というクイズ。ゴルフウェアを着ていますが、練習した後の“痕跡”がありますが、わかりますか？

答えは、奈紗ちゃんの左肩。お化粧が落ちた跡か何かでちょっと茶色くなってますね。女子ゴルファーあるあるですが、スイングでクラブをテークバックしてトップまでくると、ボールを見ている顔の下に左肩が入ってあたり、メイクが服に付いてしまうんです。一所懸命練習した証拠なので、努力の勲章と思ってあげてくださいね。

フォトグラファー 田辺安啓 （通称JJ）

●たなべ・やすひろ／1972年生まれ、福井県出身。ニューヨーク在住。ウェストバージニア大学卒業後、ゴルフコース、テレビ局勤務を経験し、ゴルフを専門とするフォトグラファーに転身。ツアーのみならず、コースやゴルフ業界全般に関わる取材も行なっている。