専門医として技術を高めたい――多くの医師が抱く理想とは裏腹に、30代で約4割がキャリアに迷いを抱く。細心調査で見えてきたのは、結婚や育児といったライフステージの変化と、過酷な勤務実態との狭間で苦悩する若手医師のリアルな姿でした。

「専門医」への憧れと「QOL」、若手が抱える理想と現実

株式会社リクルートメディカルキャリアが全国の医師を対象に実施した『医師のキャリア観に関する実態調査』によると、医師免許を取得した当初に描いたキャリアとして、全年代を通じて最も多かった回答は「専門医として技術を高めたい」（48.0％）。しかし、年代別に詳しく見ると、その志向には違いが見られます。

特に20代〜40代の若手・中堅層では、「家庭やプライベートと両立できる働き方をしたい」という回答が4割を超え、「専門医」に次ぐ高い割合。20代では60.9%が「専門医」を目指すと同時に、47.8%が「家庭・プライベートとの両立」を望んでいます。

一方で、その理想と現実の間には大きな隔たりがあるようです。

「思い描いたキャリアプランに現在どの程度近づいているか」という問いに対して、30代では「あまり近づいていない」「まったく近づいていない」と回答した医師が合計で36.9％。40代ではさらにその割合が高まり、41.7％が理想との乖離を感じています。これに対し、60代では69.3％が「非常に近づいている」または「ある程度近づいている」と回答しており、年代が上がるにつれて理想のキャリアを実現できていると感じる医師が増える傾向にあります。

30代で直面する「ライフステージの変化」

多くの医師がキャリアの理想と現実のギャップに直面するなか、初めて自らのキャリアパスを「見直したい」と感じるのはいつなのでしょうか。30代の医師のうち、約4割が「30代前半」または「30代後半」で初めてキャリアの見直しを検討したと回答。さらに、現在40代の医師では約半数が「30代」と答えており、30代が医師のキャリアにおける最初の転換期となっていることがわかります。

キャリアを見直した理由として最も多かったのは「ライフステージ（育児・介護・結婚など）の変化」（32.8％）。この傾向は30代で特に顕著で、実に57.1％が理由として挙げています。結婚や出産、子育てといったプライベートでの大きな変化が、仕事との向き合い方や働き方そのものを根本から考え直すきっかけとなっているようです。

これに対し、20代では「労働時間や当直が負担になった」「年収への不満」がそれぞれ50.0%（参考値）を占め、過酷な勤務環境や経済的な条件が、より早い段階でのキャリア再考を促す要因となっていると考えられます。一方で、50代以上になると「キャリアを見直したいと思ったことはない」という回答の割合が高まり、70代では56.7％と過半数に達します。若手・中堅層がライフイベントや労働条件を機にキャリアの軌道修正を図るのとは対照的に、ベテラン層は一貫したキャリアを歩んできた、あるいは現状を受け入れている医師が多いことがわかります。

40代は「収入」、60代は「健康」…年齢と共に変わる優先順位

キャリアを見つめ直した医師たちは、その後のキャリア選択において何を重視するようになるのでしょうか。現在のキャリアで重視する点を尋ねたところ、全体では「収入の高さ」（29.6％）が最も多い回答となりました。この「収入」を重視する傾向は、特に40代（36.7％）と50代（34.1％）で高くなります。この年代は子どもの教育費や住宅ローンといった経済的な責任が重くなる時期と重なるため、収入がキャリア選択の重要な「ものさし」になると考えられます。

また「家庭との両立」を重視する割合は、30代で34.5％、40代では41.8％と突出して高くなっています。仕事と家庭の調和をいかに図るかが、この年代の医師にとって切実な課題であることが分かります。

そして、年代が上がるにつれて増えるのが「自身の健康」です。20〜30代では2割未満ですが、60代で32.2％、70代では38.8％にまで上昇。長く医療現場に貢献してきたからこそ、キャリアを継続するための基盤となる健康の価値を強く意識するようになるのでしょう。

多様なキャリアパス時代の羅針盤、求められる年代別の支援

理想と現実の乖離、ライフステージの変化、そして移り変わる価値観。こうした複雑な要因が絡み合うなかで、多くの医師が自らのキャリアに迷いを抱えています。調査では、20代の39.1％、30代の45.9％、40代の40.7％が、キャリアに「迷いを感じている」、または「どちらかといえば迷いを感じている」と回答しました。

特に30代は専門医資格の取得、勤務先の選択、そして家庭との両立など、将来を左右する大きな決断が重なるため、迷いが生じやすい時期であると考えられます。また、中堅として管理的な役割も増え始める40代は、自身の専門性と組織から求められる役割との間で、改めてキャリアの方向性を見つめ直す時期なのかもしれません。

こうした迷いを抱える医師たちは、どのような支援を求めているのでしょうか。自由回答には数多くの声が寄せられました。ある医師は「いろいろな働き方をしている医師のメリット・デメリットを教えてもらえると不安が減る」と、多様なロールモデルに関する情報提供の重要性を指摘します。また、「自分が持っている専門性が市場でどれほど価値があるのかを教えてもらえると、医局に所属する以外の働き方が検討できる」（38歳男性）といった、客観的な市場価値の可視化を求める声もありました。その他にも、「信頼できるメンターの存在」といった相談体制の強化や、「学び直しの支援」、さらには「専門医制度に縛られないキャリアの積み方の支援」など、制度面の見直しを求める声も上がっています。

かつてのように、多くの医師が同じような道を歩む時代は終わりました。多様なキャリアパスが広がる現代だからこそ、一人ひとりの医師が自身のライフステージや価値観に合った道を選択できるよう、客観的な情報提供や相談体制といった支援の充実が、今まさに求められています。

［参考資料］

株式会社リクルートメディカルキャリア『医師のキャリア観に関する実態調査 20〜40代の約4割超が「現在のキャリアに迷いあり」』