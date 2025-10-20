俳優の柳楽優弥（３５）がＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（２６年春に世界配信）で主演することが１９日、分かった。共演にＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が名を連ね、バディとしてともに底辺で生きることにもがく弱者たちに向き合う弁護士を熱演する。

多様なキャラクターを演じてきた柳楽がグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる。「新しいチャレンジをすることに高揚感を覚え、僕自身ワクワクしながら取り組んだ作品です」と期待を込めた。

松村は、その九条の元に突然イソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司役。「人物、物語に翻弄（ほんろう）されながら楽しんでいただけたらうれしいです」とアピールした。

原作は国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者の真鍋昌平氏による最新漫画。半グレ、ヤクザなどの依頼人ばかりを相手にする九条は世間から悪徳弁護士呼ばわりされるも、法律の力を武器に道徳上許しがたい悪人だとしても依頼人を擁護する。

型破りな九条と、正義を追う烏丸の正反対な２人の関係性もポイント。柳楽は「烏丸先生と行動をともにするようになって九条自身の中に生まれる変化や成長にも注目」と見どころを挙げ、松村も「九条先生は危険なカッコよさと隠された強い愛情と漂う寂しさを持ったあまりにいとおしい人」と撮影を終えて印象を明かした。

クライムサスペンスジャンルで大ヒットを記録した「地面師たち」を生み出したＮｅｔｆｌｉｘとのタッグ。その他に、池田エライザ（２９）、町田啓太（３５）、音尾琢真（４９）、ムロツヨシ（４９）の出演も発表された。