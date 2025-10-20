維新・吉村氏「自民との協議は最終局面」　国民・玉木氏は議員定数削減に賛成も“主要課題”として「誰も求めていない」

日本維新の会の吉村代表は19日夜、フジテレビ系の番組に出演し、「自民党との協議は最終局面だ」として「決断するべき時は決断しなければならない」と述べました。

日本維新の会・吉村代表：

協議自体は、もう最終局面でかなりまとまってきたと思います。ある意味、全集中で考えて、決断すべき時は決断しなければならないのが人生だと思ってますから。連立合意をする、そして、政策協議をまとめるという判断をすれば、（首相指名選挙で）高市さんの名前を書くのは当然です。そして（所属議員）全員です。

また、議員定数の削減について、1割の削減目標でなければ「合意しない」と改めて強調しました。

これに先立ち出演した国民民主党の玉木代表は、定数削減の法案が提出されれば賛成するとしつつ、臨時国会の冒頭で成立させるべきだとの考えを示しました。

国民民主党・玉木代表：

物価高騰対策、何もしないで国民を待たせてですよ、やっと臨時国会始まったら、その主要課題が議員定数の削減ですか、誰も求めていませんよ。

また、企業・団体献金の規制強化の法案を提出する考えを示し、維新に賛成するよう呼びかけました。